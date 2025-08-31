Pronostico Inter-Udinese: risultati fotocopia negli ultimi sette anni

Inter-Udinese è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Senza tenere conto dell’avventura statunitense al Mondiale per Club, potremmo dire che l’Inter ha cominciato la stagione così come aveva terminato quella precedente. Il famigerato 5-0, però, stavolta i nerazzurri non l’hanno subito, com’era avvenuto nella disastrosa finale di Champions League con il PSG: nella prima giornata di campionato a rifilare 5 gol al Torino (senza subirne nessuno) sono stati gli uomini di Cristian Chivu, in una serata in cui a differenza di ciò che accadde a Monaco di Baviera, tutto è girato per il verso giusto.

Sontuoso, dunque, l’esordio del tecnico rumeno sulla panchina dell’Inter a San Siro: i vicecampioni d’Europa si sono sbarazzati senza problemi dei granata, dimostrando di essere ancora la squadra da battere insieme al Napoli campione d’Italia. In gol i due attaccanti, Lautaro Martinez e Thuram (doppietta per il francese, che ha ritrovato subito il feeling con l’argentino dopo le polemiche dell’estate), Bastoni ed uno dei nuovi acquisti, l’ex Parma Bonny, a segno da subentrato. Insomma, un’Inter dominante, che ha mantenuto più o meno le stesse caratteristiche di quando in panchina sedeva Simone Inzaghi, anche se con qualche novità tutt’altro che banale. E che tenta di trovare nuova linfa da giocatori come Sucic, tra i migliori in campo contro il Torino.

Ora servono conferme contro l’Udinese, sempre a San Siro: i friulani hanno pareggiato all’esordio in casa con il Verona (1-1), facendosi riacciuffare ad un quarto d’ora dalla fine dagli scaligeri. La squadra di Kosta Runjaic non ha brillato dal punto di vista offensivo, difficoltà intuibili dal momento che in estate si è privata dei due attaccanti titolari, Lucca e Thauvin. L’allenatore tedesco, proprio per questo motivo, aspetta news dal mercato.

Inter-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Chivu ritrova Calhanoglu e Pio Esposito, squalificati una settimana fa: il turco dovrebbe partire dal 1′, mentre il giovane prospetto – appena convocato in nazionale dal c.t. Gattuso – inizierà dalla panchina. Fiducia a Sucic a centrocampo: il croato è favorito su Mkhitaryan. In difesa Pavard è insidiato da Bisseck.

I dubbi di Runjaic riguardano la difesa e la corsia mancina: dietro si contendono una maglia Palma e Bertola, a sinistra invece solito duello tra Kamara e Zemura. Il tandem d’attacco sarà formato ancora da Bravo e Davis.

Il pronostico

Vedremo nuovamente all’opera un’Inter a trazione anteriore come contro il Torino: poche chance per l’Udinese che a San Siro ha vinto l’ultima volta nel 2017 (da allora solo sconfitte, spesso pesanti, per i bianconeri). Le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1