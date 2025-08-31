Pronostico Genoa-Juventus: nelle ultime dieci sfide è successo nove volte

Genoa-Juventus è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Juventus ha superato il primo test stagionale, regolando 2-0 un ostico Parma allo Stadium e conquistando i primi tre punti in campionato, che fanno sia classifica che morale. La squadra di Igor Tudor però ha impiegato un tempo di gioco per trovare il modo di scardinare la difesa dei ducali, che in attesa di completare la rosa a Torino hanno riproposto sostanzialmente una versione in chiave “moderna” del vecchio catenaccio.

I gol sono arrivati da due attaccanti: l’ex Lille David ha immediatamente lasciato il segno, poi a fine match è stato Vlahovic, entrato a gara in corso, a mettere il sigillo. Una rete, la sua, che sembra allontanare l’ipotesi cessione: pur essendo ormai naufragate le trattative per il rinnovo del contratto, è probabile che il discusso centravanti serbo rimanga ancora un anno all’ombra della Mole per poi andare via a zero.

Tra i protagonisti della sfida con i gialloblù c’è anche il talentino turco Yildiz, autore di due assist e sempre più al centro del progetto del tecnico croato. Nota di demerito, invece, per Cambiaso, espulso per condotta violenta e dunque assente a Marassi contro la sua vecchia squadra, il Genoa. La partita del “Ferraris” sarà inevitabilmente un’altro test probante per una Juventus a caccia di conferme. La squadra di Patrick Vieira è difatti sempre difficile da piegare nel proprio stadio: all’esordio il Grifone non è andato al di là di uno 0-0 con il Lecce, fermato dalle parate di un superlativo Falcone.

Genoa-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto alla sfida con il Lecce Vieira potrebbe inserire Malinovskyi a centrocampo, a discapito di Carboni. Non si cambia invece davanti, dove a supporto di Colombo ci saranno di nuovo Stanciu e Gronbaek. Dietro Ostigard è favorito su Marcandalli.

Dall’altro lato, Tudor dovrà rivedere qualcosa sulle fasce per ovviare all’assenza di Cambiaso, squalificato dopo il rosso contro il Parma. Probabilmente toccherà a McKennie occuparsi della corsia sinistra, mentre Joao Mario si posizionerà a destra. In difesa Gatti, Bremer (fondamentale il ritorno del brasiliano) e Kelly: panchina per Kalulu.

Come vedere Genoa-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Juventus, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il fattore Marassi non sembra funzionare ultimamente contro la Juventus: i bianconeri hanno avuto la meglio in nove degli ultimi dieci precedenti in massima serie (l’unica vittoria rossoblù è quella del 2022). La sensazione è che la squadra di Tudor, come contro il Parma, possa fare di nuovo fatica contro una squadra organizzata come il Genoa, abile a chiudere gli spazi. Per questo motivo immaginiamo una gara poco spettacolare e molto contratta, soprattutto nel primo tempo. La Juventus rimane leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Malinovskyi; Stanciu, Gronbaek; Colombo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceiçao, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1