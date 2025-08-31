Pronostico Aston Villa-Crystal Palace: primo appuntamento con la vittoria

Aston Villa-Crystal Palace è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pareggio e una sconfitta. E no, non è partita nel migliore dei modi la stagione dell’Aston Villa, ancora alla ricerca quindi della prima affermazione in campionato. Arriverà, presto, sicuramente. Già in questa domenica di campionato.

Non solo perché i padroni di casa sono una squadra decisamente più forte del Palace – che nello spazio di pochi mesi ha vinto i primi due trofei della storia – ma anche perché, la formazione ospite, nel corso della settimana è stata impegnata in Europa, con la gara di ritorno, che si è rivelata complicata (zero a zero contro il Frieskistad) che ha avuto bisogno di una squadra concentrata per novanta minuti e di una squadra molto attiva sotto l’aspetto fisico, per essere portata a casa.

Un fattore, questo, che potrebbe fare decisamente la differenza nel corso di questi novanta minuti che si preannunciano tiratissimi. E l’Aston Villa – che ha fame di vittoria – è pronto ad approfittare di queste fatiche per riuscire nel proprio intento. Vincere.

Come vedere Aston Villa-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Crystal Palace è in programma domenica alle 20:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.82 su Lottomatica e GoldBet a 1.83 su Snai. Il segno “GOL” è quotato invece a 1.77 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Prima vittoria in campionato per l’Aston Villa contro un Crystal Palace che invece pagherà, anche, le fatiche europee della settimana.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Crystal Palace

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Bogarde, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lecroix, Guehi; Munoz, Wharton, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1