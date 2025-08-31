Pronostici Carrarese-Padova e SudTirol-Sampdoria: i gol non mancheranno

Carrarese-Padova e SudTirol-Sampdoria sono partite della seconda giornata di Serie B: dove vederle, formazioni e pronostico

Non punta alla promozione diretta la Carrarese che, però, al debutto in questo campionato, ha vinto un’importante partita sul campo dello Spezia che sì, invece, gioca per la promozione. Una prova di forza importante per una squadra che vuole intanto chiudere velocemente, se possibile, il discorso permanenza e poi chissà, magari in futuro giocarsi le proprie carte.

L’avvio è stato importante, anche ben oltre le aspettative, e il Padova – che in trasferta giocherà per la seconda volta e che ha già perso a Empoli – non sembra una formazione pronta, in questo momento, per riuscire a tenere testa ai toscani. Quindi: vittoria interna.

La Samp, invece, dopo essere caduta in casa contro il Modena, è alla ricerca dei primi punti di questa stagione. Donati non ha ancora trovato la giusta quadra e il SudTirol – che è sempre un’avversaria rognosa – potrebbe creare qualche grattacapo. Anche perché, i padroni di casa, hanno impattato sul campo del Catanzaro, un’altra big di questo campionato cadetto. Insomma, per i liguri un’altra domenica difficile.

Come vedere Carrarese-Padova e SudTirol-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Carrarese-Padova e SudTirol-Sampdoria, in programma domenica alle 19:00, saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria della Carrarese è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno GOL, invece, in SudTirol-Sampdoria, ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico di Carrarese-Padova

Carrarese vincente e prima in classifica. Dopo la bella vittoria in trasferta i toscani bagneranno con altri tre punti la prima in casa.

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Minucci, Calabrese, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Belloni; Finotto, Bozhanaj; Abiuso.

PADOVA (3-5-1-1): Fortin; Faedo, Villa, Perrotta; Capelli, Fusi, Baselli, Di Maggio; Varas, Valente; Bortolussi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di Sudtirol-Sampdoria

La certezza in questa partita è una sola: entrambe troveranno la via della rete nel corso del match. Poi, per il finale, i più coraggiosi possono puntare sulla X, che ci sembra il segno che ha maggiori possibilità di uscire.

Le probabili formazioni di

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; El Khaoiuakibi, Tait, Tronchin, Mallamo, Davi; Merkaj, Casiraghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Vulikic; Ferri, Bellemo; Cherubini, Henderson, Benedetti; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1