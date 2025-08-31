Maria Braccini regina silenziosa: ombre sulla nuova fiamma di Sinner

L’ex fidanzata di Jannik Sinner, Maria Braccini, conquista ancora tutti: ogni post sui social diventa un tributo alla sua bellezza e al suo stile senza rivali.

L’eleganza, la discrezione, la bellezza, la riservatezza. Di motivi per adorare Maria Braccini, diciamoci la verità, il grande pubblico ne aveva a bizzeffe. Una wag lontana anni luce dal mondo patinato cui appartengono, invece, altre sue “colleghe”. E che, proprio per questo, è rimasta scolpita a fuoco nel cuore dei tifosi, benché la sua storia d’amore con Jannik Sinner si sia conclusa ormai da un pezzo.

I fan credevano che il campione stesse ancora con lei quando, all’improvviso, erano arrivate le prime voci su Anna Kalinskaya. Già allora, in quell’occasione, il popolo dei social le aveva dato un gran bell’attestato di stima, attraverso commenti in cui si evidenziava come, a detta di molti, nessuna nuova fiamma avrebbe mai e poi mai potuto superare la bella Maria, che nella vita del numero 1 del mondo è stata presenza assidua e costante ma silenziosa.

L’ex fidanzata del fenomeno di San Candido, ora impegnato agli Us Open, resta insomma una delle figure più amate dagli appassionati di tennis e dai fan italiani. Lo dimostra il fatto che ogni suo post sui social, puntualmente, indipendentemente dal tenore e dai soggetti immortalati nei suoi scatti, scateni una valanga di commenti. Si fa a gara, in pratica, per elogiare la sua eleganza, la classe innata e il fascino senza tempo che da sempre connotano questa bellissima ragazza.

Maria Braccini, un’eleganza che lascia il segno (eterno)

Non v’è dubbio, insomma, sul fatto che Maria riesca ancora a tenere alta l’attenzione del popolo dei social, sebbene oggi conduca una vita lontano dai riflettori.

In calce all’ultimo carosello di foto, all’insegna delle meraviglie della Toscana, molti follower non hanno esitato a sottolineare come nessuna delle nuove fiamme del tennista possa competere con lei. Dai commenti più recenti emergono spesso frasi come “La più bella sei sempre tu”, una frecciatina velata che sembra rivolgersi direttamente alla nuova compagna di Sinner, che adesso sarebbe la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic

In un contesto in cui le nuove fiamme dei vip tendono ad attirare tutta l’attenzione, Maria rimane una costante nel cuore dei fan italiani. La sua bellezza e la sua eleganza così discreta continuano a far parlare di sé, dimostrando che lo stile vero lascia un segno indelebile, anche senza clamore. Una “regina silenziosa”, se vogliamo, affascinante e sempre impeccabile. E mentre la nuova storia d’amore di Sinner cattura i riflettori, le ombre di Maria continuano a dominare, ricordando a tutti che certe icone restano eterne.