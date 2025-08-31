I pronostici di domenica 31 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 31 agosto, i top campionati sono tornati: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Il mese di agosto si chiude con le ultime partite dei principali campionati europei prima della sosta per gli impegni delle nazionali. In campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 con alcuni big match molto attesi, su tutti quello tra Liverpool e Arsenal due delle principali candidate alla vittoria del campionato inglese.
In Serie A vittorie interne alla portata per Lazio e Inter contro Verona e Udinese. I biancocelesti devono rifarsi dopo la brutta prestazione di Como, mentre i nerazzurri vogliono dare seguito alla bella vittoria sul Torino affrontando una squadra, quella bianconera, che appare indebolita dopo l’ultima sessione di calciomercato.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Stoccarda-Borussia Monchengladbach di Bundesliga, Brighton-Manchester City di Premier League e Rayo Vallecano-Barcellona di Liga. Almeno un gol per squadra probabile in Liverpool-Arsenal, Celta Vigo-Villarreal e Lione-Marsiglia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Nottingham Forest-West Ham, Premier League, ore 15:00
Vincenti
- BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Union Berlino, Bundesliga, ore 17:30)
- LAZIO (in Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45)
- INTER (in Inter-Udinese, Serie A, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Wolfsburg-Mainz, Bundesliga, ore 15:30
- Brighton-Manchester City, Premier League, ore 15:00
- Rayo Vallecano-Barcellona, Liga, ore 21:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Liverpool-Arsenal, Premier League, ore 17:30
- Celta Vigo-Villarreal, Liga, ore 17:00
- Lione-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 13.31 GOLDBET ; 13.55 SNAI; 13.31 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Sparta Rotterdam-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30