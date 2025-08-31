Eleonora Incardona e quella vista mozzafiato: la foto che tutti stanno commentando

Eleonora Incardona incanta New York con un completino irresistibile e un reel spettacolare: il panorama è doppiamente incredibile.

Il lavoro chiamava ed era tempo di tornare in Italia, ma questo non significa che Eleonora Incardona abbia dimenticato in quattro e quattr’otto la splendida parentesi newyorkese dalla quale è reduce, anzi. La stella di Dazn, che lo scorso fine settimana era già a bordo campo in occasione dell’inizio del campionato, continua a pensare con una certa intensità alla Grande Mela.

La giornalista sportiva ha difatti condiviso, nelle scorse ore, una serie di scatti e reel della sua trasferta a New York per la finale della Coppa del mondo per Club, catturando immediatamente l’attenzione dei suoi numerosissimi follower. Tra i contenuti più commentati in assoluto ci sono, senza ombra di dubbio, quelli riconducibili ad un carosello che racconta la sua visita al The Edge, simbolo iconico della città nonché osservatorio esterno più alto dell’emisfero occidentale.

E lì, a 345 metri di altezza, la bella Eleonora ha sfoggiato un completino assolutamente unconventional. Sportivo, di colore verde acqua, attillato al punto da sembrare quasi una seconda pelle. La posa sensuale e sicura, unita alla location panoramica, ha generato in men che non si dica una valanga di like e commenti, molti dei quali si soffermano su quanto sia abile la giornalista a fondere stile e carisma sportivo in un solo scatto.

Incardona subito virale: la clip ti toglierà il fiato

In questo carosello spunta anche una piccola clip: Eleonora, di spalle, esegue una piroetta perfetta mentre osserva la magnifica vista di Manhattan. Il mix di movimento e scenario mozzafiato ha trasformato il video in un piccolo fenomeno social, con fan e appassionati di sport che non hanno esitato a elogiare le sue curve pazzesche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)



La sequenza, seppur rapida, mostra anche la capacità di Incardona di catturare l’attenzione senza perdere spontaneità, rendendo ogni contenuto unico e immediatamente riconoscibile. I commenti social, insomma, confermano che il pubblico apprezza non solo la bellezza e l’eleganza dei suoi scatti, ma anche la capacità di rendere accessibile e coinvolgente la vita di una giornalista sportiva in trasferta.

Con questi contenuti, Eleonora Incardona dimostra ancora una volta di saper mescolare carisma, professionalità e stile, diventando protagonista non solo sul campo da lavoro, ma anche sul palcoscenico dei social. Una presenza digitale magnetica, la sua, capace di catturare l’attenzione fino a mettere in ombra nientepopodimeno che lo skyline della Grande Mela.