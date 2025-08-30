Pronostico Pisa-Roma: occasione ghiotta per restare a punteggio pieno

Pisa-Roma è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il brasiliano Wesley, uno dei nuovi volti della Roma targata Gian Piero Gasperini, ha regalato i primi tre punti ai giallorossi, peraltro in un potenziale scontro diretto per l’Europa contro il Bologna. Un gol dell’esterno ex Flamengo ha risolto la sfida con i felsinei, consentendo al tecnico che negli ultimi dieci anni ha fatto la storia dell’Atalanta di iniziare la sua nuova avventura con un successo.

La Roma si è saputa difendere bene, concedendo poco alla squadra di Vincenzo Italiano (0,58 xG prodotti) e facendo registrare il primo clean sheet della stagione. I capitolini, al contempo, avrebbero potuto fare meglio in fare realizzativa: non hanno sfruttato gran parte delle occasioni create, segno che ancora bisogna migliorare sul piano offensivo. In attesa di capire se negli ultimi giorni di mercato arriverà un nuovo centravanti, Gasperini sembra aver fatto una scelta tra Ferguson e Dovbyk: l’irlandese al momento è davanti nelle gerarchie e non sarebbe una sorpresa se l’ex Girona, non esattamente il centravanti che serve all’ex tecnico della Dea, venisse ceduto. Debutto convincente anche per il prossimo avversario della Roma, il Pisa di Alberto Gilardino: i toscani, tornati in A dopo 34 anni, hanno esordito con un pareggio di platino a Bergamo contro l’Atalanta (1-1), portandosi addirittura in vantaggio con un’autorete di Hien. Dei nerazzurri sono piaciuti la determinazione e il coraggio, due caratteristiche indispensabili per poter ambire alla salvezza.

Pisa-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Il Pisa sta continuando a rinforzarsi negli ultimi giorni di calciomercato ma l’undici che affronterà la Roma sarà molto simile a quello di Bergamo. Modulo speculare a quello dei giallorossi, anche se stavolta in attacco partirà Nzola dal 1′ supportato da Tramoni e Moreo. Si sono immediatamente ripresi Denoon e Meister, tutti e due usciti per un problema muscolare contro l’Atalanta.

Dall’altro lato, Gasperini ritrova Celik, squalificato contro il Bologna, ma in difesa si va verso la conferma dell’ex Atletico Madrid Hermoso. Ferguson ancora preferito a Dovbyk: dietro all’irlandese uno tra Soulé e Dybala.

Come vedere Pisa-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Roma è in programma sabato alle 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.72 su Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per la Roma è un’occasione per dare continuità alla vittoria con il Bologna e restare così a punteggio pieno. La squadra di Gasperini secondo noi la sfrutterà, sebbene quella toscana non sia una trasferta semplice, considerando pure il grande entusiasmo che si respirerà all’Arena Garibaldi, che torna ad ospitare un match di Serie A dopo oltre trent’anni. Roma favorita in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Pisa-Roma

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.

Il Pisa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2