Pronostico Napoli-Cagliari: nel girone d’andata non c’è storia

Napoli-Cagliari è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli era atteso al varco nel match d’esordio contro il Sassuolo dopo un precampionato fatto di luci e non poche ombre. I campioni d’Italia però hanno smentito gli scettici, sfornando una prestazione solida e convincente, in perfetta continuità con quelle della passata stagione.

A fugare i dubbi c’hanno pensato McTominay – sì, sempre lo scozzese, autore del gol del vantaggio – ed il nuovo arrivato De Bruyne, che ha subito lasciato il segno alla sua prima apparizione in Serie A. Un Napoli che ha saputo colpire al momento giusto ma che soprattutto è salito di livello in fase di non possesso, anestetizzando gli attacchi degli emiliani e collezionando il primo clean sheet stagionale (0-2).

Numeri che hanno soddisfatto l’esigente Antonio Conte: il 4-1-4-1 d’emergenza disegnato dal tecnico leccese sembra funzionare e, cosa ancora più importante, gli ha permesso di inserire un giocatore come De Bruyne mantenendo comunque un certo equilibrio tra le due fasi di gioco. Ora servono conferme nel primo match casalingo con il Cagliari, reduce da un buon pareggio con la Fiorentina (1-1). I sardi, “spettatori” dello scudetto azzurro nell’ultima giornata dello scorso campionato, sono riusciti a mettere in grande difficoltà la squadra di Stefano Pioli all’esordio: un pari che, per quello che si è visto, va addirittura stretto agli uomini di Fabio Pisacane, pur avendo riacciuffato la Viola in pieno recupero grazie ad un’inzuccata del centrale Luperto.

Napoli-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Inizia il dualismo tra i due portieri, Meret e Milinkovic-Savic: Conte deciderà all’ultimo chi schierare. Per il resto l’allenatore salentino dovrebbe confermare in toto la formazione che ha battuto il Sassuolo, con Lobotka davanti alla difesa e Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Lucca. Dietro Juan Jesus verrà preferito a Buongiorno, ancora non al 100%.

Probabile invece che Pisacane adotti un modulo più conservativo rispetto alla gara con la Fiorentina. Si ritorna a tre dietro (Zappa-Mina-Luperto), mentre l’attacco sarà formato da Luvumbo e Sebastiano Esposito. Arretra dunque Folorunsho, schierato nel ruolo di seconda punta una settimana fa. Il nuovo arrivato Palestra potrebbe partire subito dal 1′.

Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Cagliari, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

A Reggio Emilia il Napoli ha dimostrato che, pur senza diversi elementi, resta una squadra solidissima a livello difensivo e non sarebbe una sorpresa se gli azzurri riuscissero a tenere la porta inviolata anche contro il Cagliari. I sardi, del resto, hanno perso le ultime due sfide contro i partenopei senza segnare neanche un gol. Quasi immacolato anche il record nel girone d’andata: sette vittorie del Napoli nelle ultime otto sfide andate in scena nella prima parte di campionato con un punteggio complessivo di 21-3.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Zambo Anguissa, McTominay; Lucca.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0