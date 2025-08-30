Pronostici Bologna-Como e Parma-Atalanta: è il festival del gol

Bologna-Como e Parma-Atalanta sono partite della seconda giornata di A e si giocano sabato alle 18:30: tv, streaming, formazioni e pronostico

Nella giornata di sabato, in Serie A, si giocano quattro partite. E le due sfide Bologna-Como e Parma-Atalanta sono in programma alle 18:30. Un bel pomeriggio, senza dubbio, per gli appassionati di calcio.

Partiamo dalla prima sfida: Bologna poco pungente contro la Roma – Immobile starà fuori due mesi almeno – e Como invece alla grande contro la Lazio. Sotto l’aspetto fisico, i lariani di Fabregas, sembrano avere qualcosa in più degli emiliani che rischiano di non vincere nemmeno questa partita. Certo, almeno una rete per squadra in questa partita ce l’aspettiamo sicuramente, nonostante lì davanti, come detto, Italiano ha dei problemi. Le possibilità di gol sono tutte affidare a Castro. Per il pronostico, comunque, rimandiamo sotto.

Il Parma ha ceduto alla fine contro la Juventus, prendendo il gol del 2-0 nel momento in cui era arrivata l’espulsione di Cambiaso. La formazione di Cuesta, quindi, pecca sicuramente d’esperienza e la potrebbe pagare contro un’Atalanta che, nel primo tempo contro il Pisa ha fatto malino ma che, nella ripresa, non solo ha avuto subito la forza di pareggiare ma avrebbe addirittura potuto vincere. La traversa di Scamacca e le due occasioni clamorose capitate sui piedi di Djimsiti e Maldini ancora gridano vendetta. Ma Juric – che ha in mano una Ferrari e che potrebbe anche cambiare qualcosa nella formazione iniziale – è vicino alla sua prima vittoria ufficiale sulla panchina della Dea.

Come vedere Bologna-Como e Parma-Atalanta in diretta tv e in streaming

Le sfide Bologna-Como e Parma-Atalanta sono in programma sabato alle 18:30 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL in Bologna-Como è quotato a 1.83 su GoldBet e Lottomatica. La vittoria dell’Atalanta, invece, ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico di Bologna-Como

I problemi del Bologna visti a Roma non possono essere stati risolti in una sola settimana. Ecco che il Como – che di problemi contro la Lazio non ne ha avuti – potrebbe prendersi un altro risultato positivo. Gara da almeno una rete per squadra, su questo di dubbi non ne abbiamo.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente.

COMO (4-3-1-2): Maignan; Athekame, Gabbia, De Winter, Estupinan; Ricci, Modric, Jashari; Loftus-Cheek; Gimenez, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Parma-Atalanta

Brinderà alla prima vittoria in campionato l’Atalanta di Juric, che ha in rosa dei giocatori che possono in ogni momento fare la differenza.

Le probabili formazioni

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Lovik, Circati, Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hiene, Djmisiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca,.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2