Pronostico Real Madrid-Maiorca: ancora vittoria con questo finale

Real Madrid-Maiorca è una gara della terza giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Due partite e due vittorie. Quattro gol fatti e zero subiti. Parliamo del Real Madrid, però, quindi la squadra di Xabi Alonso ha fatto solamente quello che doveva fare, niente di più e niente di meno. Sì, tutti si aspettano sempre il massimo da una formazione del genere e da una squadra del genere, la più affascinante del mondo.

Ed è proprio questa tenuta difensiva – sì, le due partite sono stati abbordabili – che piace dalle parti di Madrid. Perché vuoi o non vuoi, se non ne prendi, lì davanti uno lo fai in qualche modo visti gli uomini che ci sono. Uno su tutti quel Mbappé che è ripartito come aveva lasciato, segnando ovvio. E contro il Maiorca, un solo punto in due partite, il compito al Bernabeu (anche perché dopo c’è la sosta e quindi sarebbe opportuno andarci a punteggio pieno) dovrebbe essere tutt’altro che difficile e sarà tutt’altro che difficile.

Sempre non prendendo gol? E’ sicuramente questa la domanda che tutti noi ci stiamo facendo, e noi un’idea ce l’abbiamo e ve la diciamo sotto qual è.

Come vedere Real Madrid-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Maiorca, gara valida per la terza giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.22 Goldbet e Lottomatica e 1.19 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ecco, vi diamo subito la risposta alla domanda di prima: crediamo fortemente che il Real Madrid possa vincere questa partita senza subire gol. Match, sempre, da almeno tre reti complessive e tutte da un lato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Maiorca

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alezander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Sanchez, Mascarell; Asano, Torre, Darder; Joseph.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0