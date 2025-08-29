Pronostico Leeds-Newcastle: per Howe è la prima vittoria

Leeds-Newcastle è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pareggio e una sconfitta immeritata contro il Liverpool dopo aver rimontato, in dieci uomini, due gol. L’avvio di stagione del Newcastle non è certamente stato dei migliori, anzi: la squadra di Howe come detto è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. E potrebbe arrivare contro il Leeds.

I bianconeri, però, non si presentano nel migliore dei modi: non solo non ci sarà Tonali, infortunato, ma anche Isak che ormai è in uscita. Il Newcastle ha chiuso per Woltemade, forte attaccante tedesco, ma non lo potrà schierare ovviamente subito. Servirà anche del tempo per riuscire a inserirlo nei meccanismi, ma è sicuramente un ottimo acquisto.

Il Leeds, invece, dopo una promozione veloce in Premier League, ha vinto al debutto contro l’Everton ma è stato tritato nell’altra gara del campionato dall’Arsenal che ha vinto cinque a zero. Però parliamo di due squadre completamente diverse e che hanno ben poco in comune, ma i Whites hanno dimostrato di avere ancora dei meccanismi da oliare. E siccome vuoi o non vuoi gli attaccanti bianconeri sono abili – occhio a Elanga – dovrebbe arrivare la prima affermazione del Newcastle.

Come vedere Leeds-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata a 2.10 su Lottomatica e GoldBet a 2.05 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Prima vittoria in campionato del Newcastle in una gara da almeno tre reti complessive. Però basta e avanza la quota del colpo esterno per prendere davvero in considerazione questa partita.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Leeds-Newcastle

LEEDS (4-3-3): Lucas Perri; Bogle, Rodon, Strujk, Gudmundsson; Gruev, Longsteff, Stach; James, Piroe, Gnonto.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Miley, Ramsey; Elanga, Osula, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2