Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

Lecce-Milan è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le fragilità del Milan sono venute tutte a galla nell’esordio con la Cremonese, alla quale è bastato approfittare di un paio di indecisioni dei rossoneri nella propria metà campo per sbancare San Siro (1-2) e portarsi a casa tre punti tanto pesanti quanto inaspettati.

Fortunatamente, per gli uomini di Massimiliano Allegri, si trattava solamente della prima giornata: il tempo per apportare gli opportuni correttivi c’è tutto, considerando pure che il mercato rimarrà ancora aperto per qualche giorno. Se non altro il tecnico livornese, tornato in panchina dopo un anno sabbatico, ha capito che la situazione è più complessa del previsto e che le scorie della passata stagione non verranno eliminate facilmente. Oltre ad una difesa che si è fatta beffare due volte dalla Cremonese, anche l’attacco ha fatto fatica e le occasioni sprecate non sono state affatto poche.

Fatto sta che il Diavolo non può proprio permettersi di compiere un altro passo falso a Lecce, non sfruttando un calendario alquanto abbordabile almeno nella prima parte del torneo. Sì, la sfida con i salentini sarà un altro bel banco di prova per una squadra chiamata subito a reagire dopo il debutto da incubo. Per battere i giallorossi, però, servirà un atteggiamento diverso: la squadra di Eusebio Di Francesco una settimana fa è uscita indenne da un campo difficile come Marassi pareggiando 0-0 con il Genoa. Bene soprattutto in fase di non possesso, anche se alcune parate di Falcone sono state determinanti per salvare il risultato ed impedire ai rossoblù di trovare il gol del vantaggio.

Lecce-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco riconfermerà Camarda dal 1′: sarà proprio il giovane centravanti cresciuti nelle giovanili del Milan a guidare l’attacco nella sfida contro i rossoneri, vincendo il ballottaggio con il nuovo acquisto Stulic. Nel tridente d’attacco ricompare Pierotti, squalificato a Genova. Per il resto, il tecnico giallorosso non modificherà l’undici del “Ferraris”.

Nel Milan è ancora indisponibile Leao: il portoghese sta recuperando dal problema al polpaccio ma non verrà rischiato da Allegri. L’allenatore rossonero potrebbe però optare per un cambio di modulo: passaggio alla difesa a quattro con le novità Athekame e De Winter; a centrocampo il trio composto da Ricci, Modric e Jashari e davanti Loftus-Cheek in versione trequartista dietro a Gimenez e Pulisic.

Come vedere Lecce-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Milan è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan cercherà di voltare immediatamente pagina dopo la falsa partenza con la Cremonese: ci aspettiamo una reazione da parte degli uomini di Allegri ma soprattutto maggiore attenzione in fase difensiva. I rossoneri, che non perdono con il Lecce dal lontano 2006 – tre vittorie negli ultimi tre precedenti – dovrebbero imporsi in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente.

MILAN (4-3-1-2): Maignan; Athekame, Gabbia, De Winter, Estupinan; Ricci, Modric, Jashari; Loftus-Cheek; Gimenez, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1