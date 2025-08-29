Pronostico Cremonese-Sassuolo: nessuna vittoria negli ultimi quattro precedenti

Cremonese-Sassuolo è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’avventura della Cremonese nell’edizione 2025-26 della Serie A è partita con il botto. I grigiorossi sono stati la grande sorpresa della prima giornata grazie al successo, quasi impossibile da prevedere, a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri (1-2).

Pur tenendo pochissimo la palla nei piedi, mantenendo il baricentro basso ed avendo molte meno occasioni rispetto ai rossoneri, la squadra di Davide Nicola è riuscita ad approfittare in maniera chirurgica degli errori difensivi del Diavolo e, allo stesso tempo, a chiudere bene gli spazi. Baschirotto e Bonazzoli – quest’ultimo ha segnato con una chilena sensazionale – hanno messo la firma su un’impresa che darà sicuramente fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Per la Cremonese, infatti, arrivano tre delicati scontri diretti: il primo è con un’altra neopromossa, il Sassuolo. I neroverdi, al contrario, non hanno racimolato punti all’esordio. Gli uomini di Fabio Grosso hanno potuto poco contro un Napoli già in palla, che non ha permesso alla formazione emiliana di sviluppare gioco nonostante fossero scesi in campo con un atteggiamento tutt’altro che conservativo. Sassuolo che, ad ogni modo, sembra aver ancora tutte le carte in regola per fare un campionato tranquillo, con la salvezza che dovrebbe in teoria arrivare senza patemi. La prima vera prova, per la dominatrice dell’ultimo torneo di Serie B, sarà propria la sfida dello “Zini”, stadio in cui i neroverdi non hanno mai vinto nelle ultime 4 gare tra Serie A e B (il bilancio è di una vittoria per parte e due pareggi).

Cremonese-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola ritrova Vazquez e Valoti, squalificati a San Siro. Non è detto però che l’italoargentino parta titolare: c’è Sanabria, arrivato da pochi giorni dopo la fine dell’esperienza con il Torino, che scalpita, insieme agli altri acquisti Payero e Moumbagna. Per il resto, l’undici che scenderà in campo contro il Sassuolo sarà identico a quello che ha affrontato il Milan sabato scorso.

Per Grosso, invece, i problemi sono a centrocampo: è ancora assente Thorstvedt e Koné è squalificato. Spazio a Ghion nella linea a tre con Boloca e Lipani. In attacco Pinamonti è insidiato da Fadera.

Come vedere Cremonese-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Sassuolo, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.33 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Sassuolo potrebbe avere le stesse difficoltà della partita con il Napoli, affrontando una squadra organizzata come quella di Nicola, che concederà poco. La Cremonese, però, non ha la qualità dei campioni d’Italia, soprattutto nella propria metà campo: ecco perché ipotizziamo una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Cremonese-Sassuolo

CREMONESE (3-5-1-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez; Bonazzoli.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Romagna, Doig; Ghion, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Cremonese-Sassuolo: chi vince? Cremonese

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1