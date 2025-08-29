Pronostico Augsburg-Bayern Monaco: settima di fila dopo la paura

Augsburg-Bayern Monaco è una partita della seconda giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Figuraccia evitata al minuto 94 grazie alla solita rete di Kane. Se l’è vista brutta il Bayern Monaco, in settimana, nel 32esimi di finale della Coppa di Germania. Contro il Wehen, in trasferta, solamente un gol allo scadere dell’attaccante inglese ha permesso il passaggio del turno. Il doppio vantaggio che sembrava avesse indirizzato la gara era stato rimontato dai padroni di casa che sognavano il colpo grosso. Poi l’arma letale, davanti, ha fatto la differenza.

Disattenzioni difensive sulle quali Kompany deve evidentemente lavorare. E, contro l’Augsburg – che ha iniziato alla grande il proprio campionato andando a vincere in trasferta sul campo del Friburgo – è meglio evitare di fare regali, qualunque tipo di regalo, anche perché poi le cose non è che si aggiustano sempre. Il Bayern, comunque, rimane oggettivamente molto più forte e non vuole andare alla sosta senza essere a punteggio pieno. E siccome, negli ultimi sei incroci contro l’Augsburg, comunque, sono arrivate altrettante vittorie, è evidente che questa squadra abbia tutte le carte in regola per prendersi un’altra vittoria in campionato e stare serena per almeno un paio di settimane, quando si tornerà a giocare.

Il pronostico

Vittoria esterna del Bayern Monaco in una gara sicuramente da almeno tre reti complessive. E visti i problemi difensivi – dovuti soprattutto a delle disattenzioni generali – crediamo che i padroni di casa almeno una rete nel match la potrebbero trovare. In ogni caso, il 2+over 2,5 non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di Augsburg-Bayern Monaco

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakic, Massengo, Giannolouis; Komur, Tietz; Saad.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3