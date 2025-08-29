Pronostico Alaves-Atletico Madrid: si sblocca anche Simeone

Alaves-Atletico Madrid è una gara della terza giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Arriva anche l’Atletico Madrid, finalmente. Dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate di questo campionato, la squadra di Simeone contro l’Alaves, in trasferta, troverà la prima vittoria della propria stagione. Non può essere altrimenti, vista la grossa qualità che i Colchoneros hanno in rosa. Una rosa che a quanto pare verrà anche sistemata in alcuni reparti nel corso di queste ultime ore di mercato.

Detto questo, ovvio, nessuno si aspettava questo avvio. Né la sconfitta al debutto né il pareggio interno contro l’Elche. Simeone, che ormai vive da anni e anni la panchina dell’Atletico, sa benissimo che nel corso della stagione ci sono dei momenti negativi, ma è evidente che nemmeno lui voleva questo avvio e sta cercando le soluzioni giuste per riuscire a rimanere in corsa per la vittoria della Liga. Sì, perché se perdi terreno ancora – il rischio ci sarebbe – allora poi riuscire a recuperare i punti di quelle davanti, che viaggiano già a ritmi altissimi, diventa complicato.

Possiamo stare qui anche a parlare di quello che è il momento dell’Alaves, sicuramente positivo. Ma crediamo non sia utile per nessuno. A Madrid sanno benissimo che hanno un solo modo per mettersi alle spalle questa situazione tutt’altro che di semplice gestione. E quel modo è vincere. Una vittoria che arriverà sicuramente.

Come vedere Alaves-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Atletico Madrid, gara valida per la terza giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 17:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.80 Goldbet e Lottomatica e 1.77 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Pensare di trovare nel corso dell’anno un’altra quota così alta per una vittoria dell’Atletico Madrid – ovviamente tranne che nelle partite di cartello – è davvero complicato. Quindi non ce la lasceremmo sfuggire. Vittoria deve essere e vittoria sarà per la squadra di Simeone.

Le probabili formazioni di Alaves-Atletico Madrid

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Garces, Parada, Otto; Blanco, Ibanez; Vicente, Guridi, Alena; Martinez;

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Cardoso, Almada; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2