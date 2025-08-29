Pronostici Serie B 30 agosto: in arrivo la seconda di fila

Serie B, tante squadre alla ricerca di conferme nella seconda giornata: il Palermo di Inzaghi dopo il successo sulla Reggiana cercherà di ripetersi contro il Frosinone.

L’osservato speciale della prima giornata di Serie B era il Palermo di Pippo Inzaghi, la favorita numero uno per uno dei due pass diretti per la promozione in massima serie dopo una campagna acquisti in cui la ricca proprietà – il club rosanero fa parte ormai da due anni della stessa “galassia” del Manchester City – non ha certo badato a spese. I siciliani non sono riusciti a tenere la porta inviolata contro la Reggiana al “Barbera” (2-1) ma non hanno fallito l’appuntamento con i primi tre punti della stagione, aspetto ben più importante.

Quella che è mancata lo scorso anno al Palermo è stata principalmente la continuità di rendimento: per questo Inzaghi chiederà ai suoi la stessa determinazione in vista della sfida, in programma sempre davanti al proprio pubblico, contro il Frosinone. I rosanero, tuttavia, dovranno fare attenzione ai ciociari, partiti con il botto grazie al successo per 2-0 ai danni dell’Avellino, piegato nonostante l’inferiorità numerica da metà secondo tempo.

Le squadre di Massimiliano Alvini, poi, di solito sanno come rendere le cose difficili agli avversari: ecco perché il Palermo, pur restando favorito, è atteso da un’altra gara verosimilmente complicata contro i giallazzurri. Va a caccia della seconda vittoria stagionale anche il Cesena: i romagnoli, che in Coppa Italia avevano tenuto testa al Pisa (sconfitta ai rigori) sono partiti come meglio non potevano in casa del neopromosso Pescara (1-3), dimostrando di avere già le idee chiare. Gli si può dare fiducia contro un’altra formazione che è appena salita dalla Serie C, la Virtus Entella, reduce dall’1-1 all’esordio con la Juve Stabia.

Le previsioni sulle altre partite

Il Mantova ha esordito con una sconfitta di misura nel derby lombardo con il Monza (1-0) ma ha l’occasione di risollevarsi nel match casalingo con il Pescara: i virgiliani, del resto, lo scorso anno sono riusciti a salvarsi proprio grazie ai punti conquistati tra le mura amiche; si profila invece un’altra serata difficile per gli abruzzesi, che hanno bisogno di tempo per interiorizzare le idee di Vincenzo Vivarini e prendere confidenza con la nuova categoria.

Prima trasferta stagionale per il Venezia di Giovanni Stroppa: i lagunari finora hanno avuto la meglio sia nella gara di Coppa Italia con il Mantova, sia una settimana fa nella prima di campionato con il Bari, abbattuto 2-1 al “Penzo”. Gli arancioneroverdi dovrebbero ottenere un risultato positivo anche a Castellammare di Stabia in un match in cui però non mancheranno le insidie.

Punta a voltare immediatamente pagina anche lo Spezia: i liguri una settimana fa sono sorprendentemente caduti nel derby con la Carrarese (0-2) ma non sarà semplice contro un Catanzaro che, pur essendo ancora un cantiere aperto, può contare su giocatori come Iemmello che possono fare male da un momento all’altro. L’attaccante giallorosso ha timbrato il cartellino già contro il Sudtirol (1-1).

Serie B: possibili vincenti

Mantova o pareggio (in Mantova-Pescara)

Cesena (in Cesena-Virtus Entella)

Palermo o pareggio (in Palermo-Frosinone)

Le partite da almeno due gol complessivi

Mantova-Pescara

Palermo-Frosinone

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Spezia-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Venezia

La vittoria del Cesena è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” in Spezia-Catanzaro è quotato invece a 1.85 su Lottomatica e a 1.80 su Snai.

