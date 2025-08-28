Pronostico Reggiana-Empoli: difese da registrare e GOL assicurato

Reggiana-Empoli è una partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Due squadre che hanno iniziato in maniera opposta la propria stagione. Però si sapeva dall’inizio che per la Reggiana, l’impegno sul campo del Palermo, sarebbe stato complicato e non poco. I siciliani partono con un solo obiettivo: la promozione. Tutt’altro rispetto agli emiliani che vorrebbero a tutti i costi evitare i playout alla fine del campionato.

Ha invece lo stesso obiettivo del Palermo l’Empoli di Pagliuca, un tecnico che lo scorso anno ha fatto benissimo con la Juve Stabia e che adesso ha alzato il livello. Al debutto è arrivata un’importante vittoria contro il Mantova e c’è stata la netta sensazione che i toscani si siano già calati nel campionato che dovranno affrontare: in Serie B servono tutt’altre caratteristiche rispetto alla massima serie, serve un atteggiamento diverso e serve anche saper lottare nei momenti che contano della partita.

Detto questo, è evidente che le qualità tecniche in campo – e la mentalità – ci spingano a dire che l’Empoli parta con tutti i favori del pronostico. Certo, sarà una gara molto complicata, una sfida da prendere con le pinze e soprattutto una gara, almeno per come la vediamo noi, che una certezza comunque in questo momento ce l’ha. E andiamo a vedere quale.

Come vedere Reggiana-Empoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La quota del GOL – quindi entrambe le formazioni a segno – è quella che stuzzica di più in questo momento. Anche perché è bella alta. Le due difese devono anche essere registrate nel migliore dei modi e questo ci permette di dire, appunto, che sia la Reggiana sia l’Empoli potrebbero trovare il gol. Occhio, pure, al possibile colpo esterno.

Le probabili formazioni di Reggiana-Empoli

REGGIANA(3-4-2-1): E. Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, M. Portanova; Gondo.

EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Lovato, Guarino; Elia, Belardinelli, G. Yepes, Ignacchiti, F. Carboni; Ilie; Popov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2