Pronostico Al-Taawon-Al Nassr: prima volta dopo tre incroci

Al-Taawon-Al Nassr è una partita valida per la prima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La finale persa di Supercoppa ai calci di rigore ci ha fatto capire ulteriormente e se mai ce ne fosse bisogno, la voglia di Cristiano Ronaldo di continuare a vincere. Il Fenomeno portoghese si è messo a piangere per una sconfitta: eppure ha 40 anni, eppure è un giocatore che nel corso della sua carriera ha vinto tutto con il club e anche con la nazionale. Insomma, fa decisamente “paura” questa sua cattiveria agonistica.

Detto questo, la squadra che ha lasciato andare Stefano Pioli dalla panchina, cercherà in tutti i modi – a differenza di quanto successo nel corso degli altri anni – di rimanere in corsa per il campionato fino al termine della stagione. E rimanere in corsa anche nella Champions League asiatica. Il debutto è tutt’altro che complicato, anzi, la vittoria contro l’Al Taawon non può essere minimamente messa in discussione nonostante sotto l’aspetto mentale la sconfitta nella finale abbia sicuramente lasciato degli strascichi.

C’è anche la voglia netta dell’Al Nassr di chiudere la striscia di risultati utili dell’Al-Taawon che negli ultimi tre incroci è sempre riuscito a portare a casa dei punti. Insomma, una bestia nera che deve essere rimessa a posto.

Come vedere Al-Taawon-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al-Taawon-Al Nassr, in programma venerdì alle 20:00 sarà trasmessa da Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. La tv ha acquisito i diritto del massimo campionato saudita e quindi lo manderà in esclusiva. Inoltre, alcuni match, i più importanti di questo campionato, si potranno vedere in streaming su Como TV.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Nassr è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e 1.30 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.62 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La gara dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, di conseguenza almeno tre reti complessive e la vittoria esterna dell’Al Nassr, ovviamente. Insomma, ci pare tutto scritto.

Le probabili formazioni di Al-Taawon-Al Nassr

AL-TAAWON (4-3-3): Atiah; Mahzari, Girotto, Al Ahmad, Rivas; Sabiri, Al Madhioio, Barrow; Al Kuwaykibi, Fajr, Martinez.

AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Abdulharamad, Simakan, Martinez, Yahya; Al Khaibari, Brozovic; Coman, Joao Felix, Wesley; Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3