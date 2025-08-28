Pronostico Al-Hilal-Al Riyad: Inzaghi parte con una vittoria

Al-Hilal-Al Riyad è una partita valida per la prima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha già debuttato Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal, dopo aver lasciato l’Inter. E lo ha fatto con pochi allenamenti e in un torneo, il Mondiale per Club, davvero di un livello importante. E ha fatto pure un’ottima figura la formazione saudita, che ha fatto vedere immediatamente delle buone cose. Diciamo, ora, visto che Inzaghi ha anche avuto il tempo di lavorare, e ha pure rinforzato la squadra, che in campionato si parte con tutti i favori del pronostico.

E il debutto è assai semplice contro Al Riyad, una formazione che non è che abbia chissà quali obiettivi e che sa benissimo, inoltre, che uscire indenni da questa prima sfida di campionato è impossibile. Inzaghi, dal proprio canto, almeno stando alle anticipazioni della vigilia, sembra che abbia deciso di cambiare modulo, abbandonando il 3-5-2 e mettendosi in campo con un 4-3-3. Poi magari chissà, si pentirà e tornerà a quel sistema di gioco che ha sempre utilizzato o quasi da quando è in panchina, però con la difesa a quattro c’è la possibilità di dare a Theo Hernandez, il grosso acquisto di questa estate, quello spazio che gli serve per andare ad attaccare la porta avversaria. E quindi sì, al momento dovrebbe essere questo il sistema di gioco che verrà utilizzato.

Poco da dire, invece, sull’Al Riyad, una squadra che ha perso tre degli ultimi quattro confronti contro l’Al-Hilal e che spera, sogna (ma sa che è impossibile) di strappare il pareggio così come successo nello scorso mese di febbraio. No, non ci sono davvero possibilità che questo possa avvenire.

Come vedere Al-Hilal-Al Riyad in diretta tv e in streaming

Al-Hilal-Al Riyad, in programma venerdì alle 17:50, sarà trasmessa da Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. La tv ha acquisito i diritto del massimo campionato saudita e quindi lo manderà in esclusiva. Inoltre, alcuni match, i più importanti di questo campionato, si potranno vedere in streaming su Como TV.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Hilal è quotata 1.09 su Goldbet e Lottomatica e 1.09 su Snai. Il segno “NO GOL” è quotato invece a 1.88 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Troppo bassa oggettivamente la quota della vittoria, quella che piace invece è il NO GOL. Inzaghi, come sappiamo, punta molto sulla fase difensiva e dietro ha uomini importanti. Insomma, una vittoria senza subire reti (e magari con almeno tre gol complessivi) ci sta.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al Riyad

AL HILAL (4-3-3): Bono; Joao Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Hernandez; Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Kanno; Malcolm, Nunez, S Al Dawsari.

AL RIYAD(5-4-1): Borjan; Al Essa, Barbet, Hazazi, Sergio Gonzalez, Al Tumbukti; Bayesh, Sackey, Toze, Sahlouli; Ramirez.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0