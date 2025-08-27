Pronostico Fredrikstad-Crystal Palace: il passaggio del turno con un’altra vittoria

Fredrikstad-Crystal Palace è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non solo il momento di forma che stanno attraversando le due formazioni. Ma anche la vittoria dell’andata – uno a zero in casa per il Crystal Palace – e anche il livello tecnico delle due squadre decisamente diverso. Insomma, ci pare scontato che questa partita abbia una formazione favorita ed è quella che gioca nel massimo campionato inglese.

Non lascia del tutto dormire sonni tranquilli il finale che si è giocato nel Regno Unito la scorsa settimana per il Crystal. Che, però, sa benissimo che non serve chissà che cosa per andare a prendersi il girone unico della Conference League e disputare una manifestazione europea. Basta fare il proprio, in poche parole, senza strafare, e soprattutto essere una squadra molto più fredda sotto porta rispetto a quella vista nel match della scorsa settimana.

Parlavamo del momento di forma, all’inizio: sono quattro i risultati utili di fila degli inglesi contro le tre sconfitte di fila dei norvegesi che pagano a caro prezzo i troppi impegni avuti in questo periodo. Insomma, Palace avanti, ovvio.

Come vedere Fredrikstad-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Fredrikstad-Crystal Palace è in programma giovedì alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Palace è quotata 1.40 su GoldBet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Dovrebbe riuscire a vincere anche il match di ritorno il Palace, dentro una gara con una sola squadra a segno, quella ospite. In ogni caso, l’affermazione non è in discussione nonostante il risultato dell’andata lasci tutto aperto. Nei fatti non sarà così.

Le probabili formazioni di Fredrikstad-Crystal Palace

FREDRIKSTAD (4-3-3): Borsheim; Eid, S. Owusu; Fredriksen, Woledzi, Molde; Ohlenschlaeger, L. Owusu, Metcalfe, Sorlokk; Holten.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Devenny; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2