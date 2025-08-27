Pronostico Benfica-Fenerbahçe: c’è tanto in palio nella sfida di Lisbona

Benfica-Fenerbahçe è un match valido per il ritorno dello spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostico.

Il movimentato 0-0 di Istanbul ha rimandato tutto al match di Lisbona: si deciderà al Da Luz la sfida tra Benfica e Fenerbahçe e solo una potrà staccare il pass per la fase a girone unico della prossima Champions League. Ma facciamo un passo indietro: abbiamo definito lo zero a zero “movimentato” (quasi un ossimoro) perché in Turchia di cose ne sono successe parecchie, nonostante il risultato a occhiali. Le occasioni, infatti, non sono mancate né da una parte né dall’altra, con la formazione di José Mourinho che ha avuto l’opportunità di mettere il muso davanti nel finale dopo l’espulsione, al 71′, del centrocampista del Benfica Florentino Luis.

Per il lusitani è stata una prova di resistenza non indifferente, anche se la difesa ha risposto di nuovo presente: nelle sei gare ufficiale giocate da quando è ricominciata la stagione la squadra di Bruno Lage ha sempre tenuto la porta inviolata, compresa l’ultima di campionato con il Tondela, abbattuto 3-0.

Nel weekend invece il Fenerbahçe ha centrato il primo successo in Super Lig, battendo senza grossi problemi il Kocaelispor (3-1) davanti al proprio pubblico. L’attenzione di Mourinho, tuttavia, è rivolta interamente alla coppa, consapevole del fatto che servirà una grande impresa per espugnare il Da Luz e riportare i gialloblù in Champions League dopo 15 anni di attesa. Sarebbe quasi come vincere un titolo. ll tecnico portoghese non dovrebbe stravolgere l’undici di sette giorni fa, confermando il tandem d’attacco formato da Duran ed En-Nesyri. Nel Benfica mancherà lo squalificato Florentino Luis. Al suo posto, in regia, Lage potrebbe lanciare l’ex juventino Barrenechea, con Barreiro e Rios che giocheranno nel ruolo di mezzala.

Come vedere Benfica-Fenerbahçe in streaming

Benfica-Fenerbahçe è in programma mercoledì alle 21:00. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Il Benfica nel complesso ha qualcosa in più rispetto al Fenerbahçe, che dovrà giocare una partita perfetta per vincere al Da Luz e prendersi la qualificazione. A differenza dell’andata, i lusitani oseranno certamente di più, mentre la squadra di Mourinho penserà innanzitutto a difendersi per poi attaccare in contropiede. Secondo noi a spuntarla alla fine sarà la formazione di Lisbona in una gara da almeno una rete per parte. Il secondo tempo potrebbe essere più prolifico.

Le probabili formazioni di Benfica-Fenerbahçe

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1