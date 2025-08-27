I pronostici di mercoledì 27 agosto: Champions League, Europa League, Liga e League Cup

I pronostici di mercoledì 27 agosto, si chiude il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League, in campo anche la League Cup inglese

Il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League si concentra soprattutto sull’attesissima sfida tra Benfica e Fenerbahce: solo una di queste due squadre potrà partecipare alla fase a girone unico, con la perdente che verrà retrocessa in Europa League. In Turchia di cose ne sono successe parecchie, nonostante il risultato di zero a zero. Le occasioni, infatti, non sono mancate né da una parte né dall’altra, con la formazione di José Mourinho che ha avuto l’opportunità di mettere il muso davanti nel finale dopo l’espulsione, al 71′, del centrocampista del Benfica Florentino Luis.

Per il lusitani è stata una prova di resistenza non indifferente, anche se la difesa ha risposto di nuovo presente: nelle sei gare ufficiale giocate da quando è ricominciata la stagione la squadra di Bruno Lage ha sempre tenuto la porta inviolata, compresa l’ultima di campionato con il Tondela, abbattuto 3-0. Il Benfica nel complesso ha qualcosa in più rispetto al Fenerbahçe, che dovrà giocare una partita perfetta per vincere al Da Luz e prendersi la qualificazione. A differenza dell’andata, i lusitani oseranno certamente di più, mentre la squadra di Mourinho penserà innanzitutto a difendersi per poi attaccare in contropiede.

I pronostici sulle altre partite

Non essendo riuscito a qualificarsi a nessuna manifestazione europea nello scorso campionato, il Manchester United dovrà giocare il secondo turno della League Cup come le altre 11 squadre di Premier League non impegnate sui palcoscenici continentali. I Red Devils, ancora a secco di vittorie, faranno visita al Grimsby Town, piccolo club che milita in League Two, la quarta serie del sistema calcistico d’oltremanica.

Oltre ad aver superato il primo turno battendo 3-1 lo Shrewsbury, il Grimsby è partito a razzo pure nel proprio campionato. Tre vittorie e due pareggi per i bianconeri, ad un punto dalle due squadre che al momento si spartiscono la vetta.

Il Manchester United, tuttavia, non sarà in vena di regali: agli uomini di Ruben Amorim, di nuovo travolti dalle critiche dopo la sconfitta con l’Arsenal (0-1) e il pareggio con il Fulham (1-1) hanno bisogno di una prestazione convincente per riacquisire fiducia in vista del prossimo impegno di Premier con il Burnley. I Red Devils dovrebbero dunque vincere con almeno due gol di scarto in una partita da più di due reti complessive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Benfica-Fenerbahce, Champions League, ore 18:45

Vincenti

COPENAGHEN (in Copenaghen-Basilea, Champions League, ore 21:00)

(in Copenaghen-Basilea, ore 21:00) EVERTON (in Everton-Mansfield, League Cup, ore 20:45)

(in Everton-Mansfield, ore 20:45) FULHAM (in Fulham-Bristol City, League Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Grimsby Town-Manchester United , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Club Brugge-Rangers , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Wehen-Bayern Monaco, DFB Pokal, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Fenerbahce , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Oxford United-Brighton , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Celta Vigo-Betis, Liga, ore 21:05

Comparazione quota totale (gol + over): 12.36 GOLDBET ; 12.11 SNAI; 12.36 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Oxford United-Brighton, League Cup, ore 20:45