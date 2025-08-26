Pronostico Qarabag-Ferencvaros: qualificazione in cassaforte e altra vittoria

Qarabag-Ferenvaros è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E’ dalla stagione 2017-2018 che il Qarabag non entra nella fase a gironi della Champions League. E dopo aver vinto tre a uno nella sfida d’andata contro il Ferencvaros diciamo che le possibilità, adesso, ci sono tutte per tornare dentro un torneo che garantisce una montagna di soldi.

Il biglietto per le otto partite che si andranno a giocare da qui alla fine della prima fase è già staccato, non ci sono davvero possibilità che questo risultato possa essere ribaltato. In trasferta, la squadra kazaka, ha dimostrato di avere qualità importanti, alcune anche impossibili da prevedere: e quindi il passaggio del turno sarà meritato, magari anche con un’altra vittoria, una di quelle che possono dare ulteriore entusiasmo.

Sì, perché il Ferencvaros – che sicuramente ci proverà, e su questo non possiamo avere dubbi – ha davvero poche qualità, sia fisiche che mentali, per pensare di riuscire a piazzare quello che sarebbe un ribaltone clamoroso. E, in una partita già indirizzata, con nessuna possibilità ovviamente che possa finire in maniera diversa, allora il pronostico ci pare anche abbastanza scontato.

Come vedere Qarabag-Ferenvaros in diretta tv e in streaming

La sfida Qarabag-Ferenvaros è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Qarabag è quotata 2.25 su GoldBet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.63 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Dentro una gara da almeno una rete per squadra, il Qarabag dovrebbe riuscire a vincere e prendersi di diritto e con merito la qualificazione ai gironi di Champions League che, come detto, dopo la vittoria in trasferta, è già in cassaforte.

Le probabili formazioni di Qarabag-Ferenvaros

QARABAG (4-3-3): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Borges, Zoubir; Akhundzade.

FERENVAROS (4-3-3): Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Toth, Otvos, Kanichowsky, O’Dowda; Varga, Joseph-

POSSIBILE RISULTATO: 2-1