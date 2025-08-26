Pronostico Pafos-Stella Rossa: a un passo da uno storico traguardo

Pafos-Stella Rossa è un match valido per il ritorno dello spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Pafos una settimana fa ha realizzato un’impresa straordinaria, andando a vincere 2-1 in quel di Belgrado e mettendo fine alla lunga striscia di imbattibilità della Stella Rossa che durava da ben 15 partite. Una vera e propria prova di forza da parte della formazione cipriota, grande sorpresa di questi preliminari di Champions League ed ora a un passo da una qualificazione storica alla fase campionato della massima manifestazione continentale.

Gli uomini di Juan Carlos Carcedo sono passati immediatamente in vantaggio grazie ad una rete di Correia, in gol al primo minuto di gioco, raddoppiando poi ad inizio secondo tempo con un rigore di Pepe. Nella ripresa il Pafos è riuscito a resistere agli assalti dei serbi, capaci solo di accorciare le distanze con Duarte.

Milojevic ritrova Krunic (e forse Arnautovic)

Gol comunque importante perché tiene in vita le speranze della squadra guidata da Vladan Milojevic, adesso costretta a vincere a Cipro con almeno due reti di scarto. Per i ciprioti è indubbiamente il match più importante della loro storia. L’unica volta che il Pafos ha partecipato ad una competizione europea è stato lo scorso anno in Conference League, dove si era spinto contro ogni pronostico fino agli ottavi di finale.

Insomma, un progetto che parte da molto lontano e che nel giro di pochi anni ha permesso ai biancoblu di raggiungere risultati forse impensabili per un sodalizio fondato solo nel 2014, come ad esempio la vittoria del campionato cipriota lo scorso maggio. Nel fine settimana entrambe hanno riposato nei rispettivi campionati per concentrarsi esclusivamente sul ritorno dello spareggio. Milojevic spera di poter contare anche sull’ex Inter Arnautovic, arrivato nel mercato estivo, ma riavrà due pedine importanti come Krunic e Rodrigao, squalificati all’andata.

Come vedere Pafos-Stella Rossa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Pafos, già giustiziere di Maccabi Tel Aviv e Dinamo Kiev, ha dimostrato già all’andata di poter tenere testa ad un club più esperto e più abituato a certi palcoscenici come la Stella Rossa. Il 2-1 è un risultato ribaltabile ma servirà una gara perfetta da parte dei serbi, in uno stadio dove a livello europeo, considerando pure la Conference League dello scorso anno, il Pafos non ha mai perso. Come all’andata, i gol complessivi saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Pafos-Stella Rossa

PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Tankovic; Anderson.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Young-woo Seol, Veljkovic, Rodrigao, Tiknizyan; Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Ivanic; Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2