Pronostico Copenaghen-Basilea: la statistica che fa la differenza

Copenaghen-Basilea è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’uno a uno dell’andata tiene ancora tutto aperto: certo, anche per via del fattore campo il Copenaghen parte leggermente avanti rispetto al Basilea. La scorsa settimana, in Svizzera, i danesi hanno sfornato una prestazione maiuscola, importante, e possono anche essere aiutato, mercoledì sera, da una statistica che deve esser per forza di cose presa in considerazione.

Il Basilea, infatti, nel corso della propria storia, ha vinto solamente una partita nei sei precedenti contro formazioni danesi: 2 pareggi e 3 sconfitte in totale. Mentre il Copenaghen è imbattuto contro formazioni svizzere: 2 vittorie e un pareggio. Insomma, una prova del fatto che il campionato del Nord Europa è sicuramente più allenante rispetto a quello svizzero. Un dato di fatto, in poche parole.

I campioni in carica di Danimarca, insomma, hanno ottime possibilità di prendersi la qualificazione alla fase a gironi della Champions League, una qualificazione decisamente alla portata per una squadra che viene da quattro risultati utili di fila e che quindi continuerà a non perdere.

Come vedere Copenaghen-Basilea in diretta tv e in streaming

La sfida Copenaghen-Basilea è in programma mercoledì alle 21:00 Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Copenaghen vincente e dentro i gironi di Champions League. La sfida in questione, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Sì, perché anche il Basilea dovrebbe riuscire a trovare la via del gol nel corso dei 90minuti.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Basilea

COPENAGHEN (4-3-3): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Meling; Lerager, Mattsson; Larsson, Elyounoussi, Claesson; Cornelius.
BASILEA (4-3-3): Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Barisic, Schmid; Leroy, Metinho; Otele, Shaqiri, Traore; Ajeti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
