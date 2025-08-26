Pronostico Celta Vigo-Betis: abbiamo già una certezza

Celta Vigo-Betis è una gara della sesta giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Si anticipa la sesta giornata di campionato in questo mercoledì di Liga. In campo ci vanno infatti Celta Vigo e Betis per un match che promette sicuramente spettacolo: parliamo infatti di due squadre che, vuoi o non vuoi, hanno sempre nel corso dell’anno un atteggiamento propositivo: vogliono vincere, sempre, anche permettendosi il lusso di rischiare qualcosa dietro.

Dopo la sconfitta interna contro il Getafe, il Celta Vigo si è preso il primo punto del proprio campionato andando a pareggiare a Maiorca. Un match che ha fatto capire come la squadra basca abbia imparato dagli errori commessi nell’apertura della propria stagione. Imbattuto, invece, il Betis in questo avvio di Liga: un pareggio in trasferta contro l’Elche, una vittoria interna contro l’Alaves voluta a tutti i costi: sì, gli andalusi in questo caso hanno avuto delle difficoltà ad avere la meglio, ma hanno dimostrato di avere in rosa quei calciatori che possono decidere il match da un momento all’altro. Insomma, ci sono le qualità per poter fare bene anche in questa stagione.

Una gara, quindi, che regalerà come detto delle grosse emozioni. Ma crediamo che di sorprese non ce ne saranno. Siamo sicuri, in poche parole, del nostro pronostico.

Come vedere Celta Vigo-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Betis, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.45su Goldbet e Lottomatica e 3.45 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro una gara da almeno una rete per squadra, e vedendo quelle che sono le caratteristiche delle due squadre, crediamo che la X possa essere il risultato più probabile. Se, invece, volete essere proprio sicuri della vostra scelta, il nostro consiglio è quello di andare su entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Betis

CELTA VIGO (3-4-1-2): Radu; Rodriguez, Domunguez, Alonso; Mingueza, Moriba, Beltran, Ristic; Aspas; Iglesias, Swedberg.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1