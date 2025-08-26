I pronostici di martedì 26 agosto: Champions League e League Cup

I pronostici di martedì 26 agosto, inizia il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League, in campo anche la League Cup inglese

Inizia stasera l’ultimo turno preliminare di Champions League, in palio c’è l’accesso alla fase a girone unico. Il Celtic dopo il deludente 0-0 dell’andata in casa rischia grosso in casa del Kairat Almaty. Il Pafos vittorioso a sorpresa all’andata proverà a fare fuori i più quotati avversari della Stella Rossa, mentre il Bodo Glimt ha già ipotecato la qualificazione all’andata battendo addirittura 5-0 lo Sturm Graz.

A partire dal secondo turno nella League Cup inglese fanno la loro comparsa le 11 squadre di Premier League che non sono impegnate nelle coppe europee, oltre ovviamente a quelle che hanno superato il primo turno. Tra i club di massima serie che scenderanno in campo nella carrellata di partite in programma oggi – gara secca, in caso di parità sono previsti i rigori senza i supplementari – c’è anche il Sunderland neopromosso: una vittoria e una sconfitta finora per i Black Cats, vittoriosi all’esordio con il West Ham (3-0) e battuti in trasferta nello scorso fine settimana dal Burnley (2-0).

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda il numero dei gol realizzati sono da attenzionare Cardiff-Cheltenham, Barnsley-Rotherham, Bournemouth-Brentford – una delle due sfide, oltre a quella tra Wolverhampton e West Ham, che vedono contrapposte due squadre di Premier League – e Sheffield Wednesday-Leeds.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Kairat Almaty-Celtic, Champions League, ore 18:45

Vincenti

STURM GRAZ (in Sturm Graz-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00)

(in Sturm Graz-Bodo Glimt, ore 21:00) SUNDERLAND (in Sunderland-Huddersfield, League Cup, ore 20:45)

(in Sunderland-Huddersfield, ore 20:45) BIRMINGHAM (in Birmingham-Port Vale, League Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bournemouth-Brentford , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Sheffield Wednesday-Leeds , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Eintracht Braunschweig-Stoccarda, DFB Pokal, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Pafos-Stella Rossa , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Cardiff-Cheltenham , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Swansea-Plymouth, League Cup, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 15.44 GOLDBET ; 15.65 SNAI; 15.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Eintracht Braunschweig-Stoccarda, DFB Pokal, ore 20:45