Pronostico Udinese-Verona: questo segno ormai è una costante

Udinese-Verona è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Udinese e Verona vanno a caccia dell’ennesima salvezza, che sia i tifosi bianconeri sia quelli gialloblù sperano venga conquistata nel più breve tempo possibile. I friulani nella passata stagione ci sono riusciti grazie ad una prima parte di campionato più che positiva: poi il calo fisiologico nella seconda metà, quando ormai l’obiettivo era stato raggiunto. Più tribolata invece la stagione degli scaligeri, anche se alla fine gli uomini di Paolo Zanetti, confermato in panchina, hanno chiuso a +6 sull’Empoli terzultimo.

Ripetersi non è mai scontato: lo sanno bene i due allenatori, entrambi rimasti al timone delle due squadre. Alla guida dell’Udinese c’è ancora Kosta Runjaic, privato dell’attacco titolare – almeno per buona parte – dello scorso anno, formato da Lucca e Thauvin: il centravanti italiano è passato al Napoli di Conte, il francese invece ha fatto ritorno in patria al Lens. Sulla carta i friulani sembrano essersi indeboliti, ma il precampionato ha detto il contrario: cinque le vittorie di fila dell’Udinese tra amichevoli (battute Werder Brema, Strasburgo e Twente) e Coppa Italia (Carrarese), segno che i bianconeri arrivano al debutto in campionato già ben rodati. Il Verona, al contrario, ha avuto bisogno dei calci di rigore per estromettere l’Audace Cerignola, formazione di Serie C, dalla Coppa Italia. Nelle amichevoli però i gialloblù non avevano fatto malissimo, perdendo solo contro il St. Pauli, club di Bundesliga. Anche Zanetti deve fare i conti con una rosa “trasformata” dal mercato: importanti le perdite di Tchatchoua, Ghilardi e Coppola, oltre al grave infortunio occorso a Suslov.

Udinese-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Contro la Carrarese in Coppa Italia nella difesa dell’Udinese ha brillato il classe 2008 Palma, giovane difensore italotedesco: è assai probabile che sarà preferito a Goglichidze e Bertola. Davanti Runjaic conferma la nuova coppia di attaccanti formata da Iker Bravo e Davis. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Kamara e Zemura.

Due assenze pesanti per Zanetti, che deve rinunciare a Suslov – fuori per diverso tempo – ma anche al centrale argentino Valentini, anche lui infortunato. Nei tre dietro chance per Frese, in attacco dovrebbero giocare Sarr e Mosquera.

Come vedere Udinese-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Verona, in programma lunedì alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tre degli ultimi 4 confronti in Friuli sono terminati in pareggio e negli ultimi tre precedenti sono stati realizzati a malapena due gol. Udinese leggermente favorita ma anche stavolta sembrano esserci i presupposti per assistere ad una gara bloccata, in cui il numero delle reti complessive sarà probabilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Sarr, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1