Pronostico Sturm Graz-Bodo: non finisce come all’andata

Sturm Graz-Bodo è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha fatto quello che doveva fare e anche di più il Bodo: vittoria per cinque a zero nella gara d’andata in casa in Norvegia e passaggio del turno messo decisamente in cassaforte. Una partita senza storia e senza nessuna possibilità che potesse realmente finire in maniera diversa da quanto si è visto. Insomma, tutto scritto.

Ma lo Sturm Graz, giustamente, vuole una cosa arrivati a questo punto della manifestazione. Vale a dire vuole salvare l’onore dopo una legnata clamorosa che non può lasciare spazio a nessun tipo di commento. Davanti al pubblico amico, l’obiettivo principale, è quello di vincere la partita sapendo comunque che non c’è nessuna possibilità di superare il turno. Quindi, a differenza di quanto successo nel match della scorsa settimana, ci apprestiamo senza dubbio a vivere una sfida con almeno un gol per squadra.

Sì, questa è la novità assoluta rispetto al match giocato in Norvegia la scorsa settimana. Una sfida, quella di mercoledì passato, che non ha visto lo Sturm Graz quasi mai rendersi pericoloso. Invece, in questo caso, forse potrebbe anche succedere tutto nel primo tempo. Vabbè, quando succede succede…

Il pronostico

In un match da almeno un gol per squadra – e su questo pensiamo si possa andare davvero sul sicuro – occhio, anche, alla possibile vittoria dei padroni di casa. Il passaggio del turno, comunque, non è minimanente in discussione.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Bodo

STURM GRAZ (4-3-3): Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic, Boving.

BODO (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1