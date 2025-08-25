Pronostico Siviglia-Getafe: il colpo del lunedì

Siviglia-Getafe è una gara della seconda giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Ha mostrato voglia, almeno, di lottare per tutto il tempo. Cosa che non era successa lo scorso anno. Il Siviglia – che ha perso tre a due al debutto contro il Bilbao – era riuscito a rimontare due volte il vantaggio basco prima di cedere in maniera definitiva. Ma per una squadra che ha faticato tantissimo nel corso degli ultimi anni, ci sta perdere contro una che viene considerata, al momento, una big del massimo campionato spagnolo.

Decisivo Uche, invece, in casa Getafe, nella vittoria contro il Celta Vigo per due a zero al debutto nel massimo campionato spagnolo. Il giocatore, al centro delle voci di mercato, sarà titolare anche nel posticipo di lunedì sera, ed è l’uomo più pericoloso. Sono sempre state gare di difficile interpretazione quelle tra queste due formazioni. Però, il Siviglia, è come se avesse un fattore aperto contro il Getafe visto che, nonostante i problemi dei quali vi abbiamo parlato prima, riesce comunque a vincere quando gioca con questa squadra. E’ successo tre volte negli ultimi quattro incroci. Sempre con il minimo scarto: un segnale da prendere in considerazione anche stavolta.

Come vedere Siviglia-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Getafe, gara valida per la seconda giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Gara tattica che mette, subito, dei punti in palio assai pesanti. Come spiegato prima i precedenti ci indicano delle grosse difficoltà, quando si affrontano queste due squadre, ad andare in gol. Potrebbe succedere così anche questa volta anche se crediamo che potrebbe essere la volta buona per il cambio del “programma”. E occhio al Getafe, che contro un Siviglia tutt’altro che pronto, potrebbe anche prendersi dei punti.

Le probabili formazioni di Siviglia-Getafe

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Castrin, Salas, Sanchez; Agoume, Gudelj; Lukebakio, Sow, Vargas; Adams.

GETAFE (4-4-2): Soria; Dakonam, Rico, Iglesias; Bekhoucha, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Liso, Uche

POSSIBILE RISULTATO: 1-1