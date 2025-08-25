Pronostico Sampdoria-Modena: i liguri vogliono la Serie A

Sampdoria-Modena è una partita valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sarà sicuramente un debutto pieno di emozioni per il tecnico del Modena, Andrea Sottil. L’ex della sfida. La sua squadra cercherà di dare il primo dispiacere alla Sampdoria che, oggettivamente, almeno sulla carta sembra essere più forte. Ma come abbiamo visto lo scorso anno, sarebbe anche retrocessa se non fosse successo il finimondo a Brescia. I tifosi doriani sperano in un altro finale.

La dirigenza si è affidata a Massimo Donati in panchina: un tecnico giovane e preparato che sembra aver dato già la sua impronta alla squadra. Certo, è arrivata l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia contro lo Spezia. Però, quello che interessava davvero, erano i segnali che questa squadra avrebbe potuto mandare. E sono stati sicuramente positivi. Ecco perché in Liguria sperano non solo di fare un campionato totalmente diverso da quello dello scorso anno, ma soprattutto, ovviamente, si spera nella promozione. Una società con questa storia non può giocare ancora in Serie B.

Il ballottaggio in avanti è tra Cuni e Coda, con il primo che sembra favorito. Ma il secondo centravanti, quello che dovrebbe iniziare in panchina, è quello che nel campionato cadetto potrebbe fare la differenza. Come sempre. Quindi occhio alla Samp, che potrebbe essere sicuramente una mina vagante in questo campionato.

Come vedere Sampdoria-Modena in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Modena, in programma lunedì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

La Samp ha bisogno di fare un campionato diverso rispetto a quello dello scorso anno. E davanti al proprio pubblico, la squadra di Donati, potrebbe riuscire a prendersi i primi tre punti della stagione. Gara da almeno una rete per squadra, su questo non abbiamo nessun dubbio.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Modena

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Ferri, Bellemo, Benedetti; Sekulov; Henderson, Cuni.

MODENA (3-5-2): Chicizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1