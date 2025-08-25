Pronostico Kairat Almaty-Celtic: il sogno è infranto

Kairat Almaty-Celtic è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E chi se lo sarebbe mai aspettato che i kazaki del Kairat sarebbero riusciti a tenere aperta la qualificazione ai gironi di Champions League contro il Celtic? Nessuno, eppure lo zero a zero in Scozia tiene vivo il discorso. Anche se, c’è da dirlo, sarà comunque complicato.

Il Celtic ha chiuso la partita d’andata con il 75% di possesso palla, con undici tiri in porta e con tre nello specchio. Zero, invece, al fianco di questa statistica, per la squadra che martedì pomeriggio giocherà in casa. Insomma, solamente la fortuna ha girato le spalle agli scozzesi che, nonostante il pareggio, partono decisamente favoriti. E anche i bookmaker hanno le stesse idee. Davvero difficile, per non dire impossibile, pensare che i kazaki possano arrivare dove fino al momento non sono mai riusciti ad arrivare.

Ci aspettiamo, quindi, una sfida abbastanza segnata e scritta, una sfida che senza dubbio regalerà alla formazione ospite la qualificazione alla massima competizione europea. Perché sì, il calcio è bello perché è imprevedibile, ma tutte le storie, anche quelle che appaiono troppo belle per essere vere, prima o poi finiscono. E quella del Kairat si chiuderà in un pomeriggio d’agosto.

Come vedere Kairat Almaty-Celtic in diretta tv e in streaming

La sfida Kairat Almaty-Celtic è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata 1.57 su GoldBet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da vittoria esterna. Con il Celtic che dovrebbe riuscire, pure, a portare a casa la vittoria finale senza nemmeno subire gol. Le belle storie hanno sempre fine.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Celtic

KAIRAT ALMATY (4-3-3): Zarutskiy; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Idah, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2