Pronostico Athletic Bilbao-Rayo Vallecano: succederà per la quinta volta di fila

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano è una gara della seconda giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Entrambe hanno vinto al debutto. Il Bilbao in casa contro il Siviglia, il Rayo contro il Girona in trasferta. Ma è evidente che il fattore campo, in questa partita, potrebbe fare la differenza. I baschi hanno dimostrato di avere quel carattere che ha sempre contraddistinto la squadra. E anche all’avvio di questa stagione la cosa non è cambiata.

E poi ci sono anche i precedenti, tra queste due formazioni, che ci indicano chiaramente come potrebbe finire questa partita. Per il Rayo Vallecano, da due anni a questa parte, il Bilbao è una vera e proprio bestia nera: quattro sconfitte negli ultimi quattro incroci, quasi tutti senza storia. Quasi tutti senza nessuna possibilità che potesse succedere qualcosa di diverso. Insomma, i baschi anche oggi partono favoriti e non dovrebbero avere problemi a rimanere in vetta.

Il dettaglio, comunque, è la tenuta difensiva che la truppa di Valverde non ha ancora trovato. Sia nella prima giornata di campionato, sia nelle amichevoli giocate, un gol è stato sempre preso. Quindi occhi pure alla possibilità che gli ospiti possano riuscire a trovare il gol nel corso dei 90minuti.

Come vedere Athletic Bilbao-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Rayo Vallecano, gara valida per la seconda giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bilbao è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota del GOL è così ghiotta che sarebbe un vero e proprio peccato non prenderla in considerazione per quanto vi abbiamo spiegato prima. La vittoria del Bilbao, comunque, non è in discussione. Quindi sì, vittoria con GOL e quota altissima.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; I Williams, Berenguer, N Williams; Sannadi.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Ciss, Lopez; Palazon, Diaz, Garcia; De Frutos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1