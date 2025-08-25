I pronostici di lunedì 25 agosto: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 25 agosto, la prima giornata del massimo campionato italiano si conclude a San Siro: l’Inter di Chivu debutta contro il Torino.
Il programma della prima giornata di Serie A si chiude con due posticipi: Udinese-Verona e Inter-Torino. Occhi puntati sull’esordio dei nerazzurri, che dopo aver salutato Simone Inzaghi, finito in Arabia Saudita, hanno scelto Cristian Chivu, ex allenatore delle giovanili del club meneghino e reduce dalla breve ma molto positiva esperienza in Serie A con il Parma, portato in salvo senza grossi problemi.
In realtà il tecnico rumeno ha già debuttato a giugno nel Mondiale per Club, competizione che ha visto l’Inter fermarsi agli ottavi di finale, eliminata dal Fluminense. La rosa dei nerazzurri resta la più lunga e completa della Serie A ma per Chivu non sarà semplice avviare un nuovo ciclo con un gruppo ancora scottato dalla terribile sconfitta nell’ultima finale di Champions League con il PSG. Per Lautaro e compagni, dunque, potrebbe non filare tutto liscio nel debutto con il Torino, quest’anno guidato da un tecnico propositivo come Marco Baroni: i tre punti probabilmente arriveranno lo stesso, ma i granata non stenderanno il tappeto rosso. Si preannuncia bloccata, invece, la sfida tra Udinese e Verona, terminata sempre con il segno under 2,5 negli ultimi tre precedenti: anche questa non dovrebbe fare eccezione.
I pronostici sulle altre partite
In Premier League c’è un posticipo intrigante tra Newcastle e Liverpool: i campioni in carica hanno debuttato con un pirotecnico 4-2 con il Bournemouth, palesando qualche problema difensivo. Al St. James’ Park i gol non dovrebbero mancare, nonostante i Magpies nella prima giornata non siano andati al di là di uno zero a zero in casa dell’Aston Villa. Promettono emozioni anche alcuni match che si giocano nei campionati dei paesi scandinavi: attenzione a Nordsjaelland-Viborg, Haka-SJK e Sarpsborg-Kristiansund.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL + OVER 2,5 in Newcastle-Liverpool, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:30)
- INTER (in Inter-Torino, Serie A, ore 20:45)
- PALMEIRAS (in Palmeiras-Sport Recife, Brasileirao, ore 00:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Haka-SJK, Veikkausliig, ore 17:00
- Nordsjaelland-Viborg, Superligaen, ore 19:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Sarpsborg-Kristiansund, Eliteserien, ore 19:00
- Jong Utrecht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (gol + over): 5,32 GOLDBET; 5,11 SNAI; 5,32 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X2 + GOL in Siviglia-Getafe, Liga, ore 21:30