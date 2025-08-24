Ritorno al passato per Fognini: alla fine l’ha spuntata lei

Non solo racchette: l’ex tennista Fabio Fognini sorprende i fan con un inatteso ritorno al passato. Ecco quale sarà la sua prossima avventura.

Mily Carlucci raramente sbaglia un colpo. Sceglie sempre con tanta cura i personaggi da inserire all’interno dello staff del suo programma di punta, senza lasciare nulla al caso. Sapeva bene, per esempio, che la presenza di Federica Pellegrini avrebbe incuriosito migliaia e migliaia di telespettatori, ed è per questo che l’ha corteggiata senza sosta.

Probabilmente ha fatto lo stesso con l’atleta che sarà protagonista di questa nuova edizione, sebbene forse lui non abbia opposto resistenza come, invece, pare abbia fatto la Divina per diverso tempo. Fabio Fognini, è di lui che stiamo parlando, aveva una gran voglia di rimettersi in gioco, tanto è vero che la notizia della sua possibile partecipazione allo show di Rai 1, per la verità, era nell’aria già da un po’. Adesso, però, dopo il video che l’ex tennista ha pubblicato sui social, è ufficiale, non si tratta più di mere supposizioni.

Il campione azzurro ha annunciato la sua decisione tramite una clip in cui appare, sereno e sorridente, in un campo da tennis. “Mi vedete ancora vestito da tennis – dice – perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest’anno – ha aggiunto subito dopo l’atleta di Arma di Taggia – ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo“.

Un nuovo inizio lontano dai campi da tennis

Poche parole ma tanto entusiasmo, dunque, per Fognini, sebbene sia doveroso sottolineare che per lui non si tratterà di un vero e proprio esordio. Chi segue Ballando con le stelle ricorderà bene, infatti, che Fabio ha già calcato quel palcoscenico.

Buonasera da Fabio Fognini a Ballando con le stelle.pic.twitter.com/vXRIjakdKd — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 14, 2024



Per lui sarà un ritorno al passato, considerando che l’ex tennista era stato ospite speciale della semifinale andata in onda durante lo scorso mese di dicembre. Aveva danzato sulle note di Great balls of fire e con il suo boogie si era addirittura guadagnato una clamorosa standing ovation da parte del pubblico.

Fu proprio in quel momento, avendo intuito quanto quel personaggio piacesse, che la Carlucci espresse il desiderio di averlo come concorrente. Giusto il tempo di appendere la racchetta al chiodo che ecco che il ligure è già pronto per scendere in pista e duellare. Ad un ritmo diverso, magari, ma con la grinta e la determinazione di sempre.