Pronostico Real Oviedo-Real Madrid: la musica cambia in casa della neopromossa

Real Oviedo-Real Madrid è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nell’esordio in campionato al Real Madrid è bastato un rigore del nuovo numero 10, Mbappé, a regalare i tre punti, i primi della stagione, al nuovo tecnico Xabi Alonso. Piegato 1-0 un coriaceo Osasuna al “Bernabeu”: non una prestazione memorabile da parte dei Blancos, che pur tenendo quasi sempre la palla nei piedi hanno fatto fatica a scardinare la difesa dei Navarri, molto organizzati e determinati ad uscire con almeno un punto dall’impianto madrileno.

Le attenuanti, tuttavia, non mancano: il Real Madrid prima della sfida con l’Osasuna aveva disputato solo una amichevole, quella con gli austriaci del Tirol (0-4).

Come gli altri club che hanno preso parte al Mondiale, infatti, le Merengues hanno iniziato la preparazione in ritardo, motivo per cui servirà del tempo all’allenatore basco per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, provando a recidere il “cordone ombelicale” con la gestione Ancelotti. Xabi Alonso si aspetta comunque dei progressi nella prima trasferta della stagione, in casa del Real Oviedo neopromosso. L’impatto con la massima serie, riconquistata dopo circa un quarto di secolo, non è stato positivo per la formazione asturiana, battuta dal Villarreal (2-0) in un match condizionato dall’espulsione di Reina dopo 27 minuti (allo scoccare del primo quarto d’ora l’Oviedo aveva pure sbagliato un calcio di rigore). Il tecnico serbo Veljko Paunovic non avrà ovviamente lo squalificato Reina, mentre dall’altro lato Alonso dovrebbe poter contare sul rientrante Rudiger. Assenti Bellingham e Camavinga.

Come vedere Real Oviedo-Real Madrid in diretta tv e streaming

Real Oviedo-Real Madrid, valida per la seconda giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:30.

Il pronostico

Ci aspettiamo una sfida più movimentata rispetto a quella con l’Osasuna: il Real Oviedo concederà più spazi ai Blancos ma al tempo stesso potrebbe tentare qualche intemerata in area avversaria, approfittando dei meccanismi non ancora ben oliati della formazione di Alonso. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Real Madrid

REAL OVIEDO (4-3-3): Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Dendoncker, Sibo, Ilic; Hassan, Chaira, Rondón.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3