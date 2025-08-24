Pronostico Juventus-Parma: tradizione favorevole alla prima giornata

Juventus-Parma è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per la quinta volta nella storia della Serie A Juventus e Parma si affrontano alla prima giornata di campionato. I precedenti sono tutti a favore dei bianconeri, che hanno sempre battuto i ducali con un punteggio complessivo di 9-2. Igor Tudor e i suoi uomini cercheranno di rispettare questa “tradizione”, consapevoli del fatto che partire con il piede giusto è sempre importante per acquisire sin da subito fiducia in una stagione in cui la Signora tenterà faticosamente di voltare pagina dopo annate deludenti ed avare di soddisfazioni.

Tre le amichevoli giocate dalla Juventus, che ha ripreso ad allenarsi in ritardo per via della partecipazione al Mondiale per Club (è rimasta negli States fino a giugno inoltrato). Un pari rocambolesco con la Reggiana (2-2) e due vittorie, entrambe per 2-1, con Borussia Dortmund e Atalanta.

Contro la Dea si sono viste cose interessanti, anche se dietro si continua un po’ a ballare: i bianconeri, infatti, nel precampionato non hanno mai tenuto la porta inviolata. Sarebbe un errore, dunque, prendere sottogamba un Parma che nonostante i tanti cambiamenti rispetto allo scorso anno ha ben figurato negli impegni estivi: i gialloblù, che si sono affidati ad un allenatore trentenne, Carlos Cuesta (ex vice di Mikel Arteta all’Arsenal), hanno incassato una sola sconfitta in cinque partite ed hanno esordito con un convincente successo in Coppa Italia contro il Pescara, formazione che milita nel campionato di Serie B, piegato 2-0 in Emilia. Se da un lato le idee propositive del nuovo tecnico sembrano aver già attecchito, dall’altro si attendono novità nell’ultima settimana di mercato: le uscite non sono state poche (Bonny, Sohm, Leoni, Man) e gli infortuni di Ondrejka e Frigan obbligano la proprietà ad intervenire per rimpolpare la rosa.

Juventus-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Tudor lancia subito i nuovi acquisti, Joao Mario e David. L’ex attaccante del Lille partirà dal 1′, mentre l’esterno arrivato dal Porto si sistemerà sulla corsia destra. In difesa ritorna Bremer: l’ultima presenza in Serie A del difensore brasiliano risale allo scorso autunno, quando si infortunò gravemente. In attesa di capire cosa succederà con Kolo Muani – non è scontato il ritorno dell’attaccante dal PSG – Vlahovic si accomoderà in panchina: il centravanti serbo rimane sul mercato, anche se finora ha rifiutato praticamente tutte le proposte.

Anche Cuesta proporrà la difesa a tre, formata da Delprato, Circati e Valenti. In attacco Almqvist e Pellegrino: quest’ultimo ha brillato in Coppa Italia segnando una doppietta. L’infermeria, nel frattempo, è già affollata: si è immediatamente fatto male Frigan, che resterà fuori per diversi mesi. Squalificati Balogh e Ndiaye.

Come vedere Juventus-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Parma, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.42 su Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Parma potrebbe creare qualche grattacapo ad una Juventus che deve ancora prendere forma: lo scorso anno peraltro i ducali riuscirono ad evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno contro i bianconeri. Signora favorita ma non è da escludere che anche gli ospiti possano trovare la via del gol e lo suggerisce anche il fatto che nelle amichevoli la squadra di Tudor non abbia collezionato nessun clean sheet.

Le probabili formazioni di Juventus-Parma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino.

Il Parma riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1