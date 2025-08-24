Pronostico Fulham-Manchester United: i precedenti e il mercato non lasciano dubbi

Fulham-Manchester United è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester United cerca i primi punti della stagione dopo l’incoraggiante prestazione offerta all’esordio concluca comunque con l’amara sconfitta con l’Arsenal. I Red Devils di Amorim sono di scena a Craven Cottage, dove vantano una striscia aperta di otto vittorie consecutive in Premier League. Contro l’Arsenal lo United ha convinto per intensità e solidità, pagando soltanto un errore del portiere Bayindir. Debutti positivi per Mbeumo, Cunha, Yoro e Dorgu, mentre Casemiro e De Ligt hanno dato segnali di rilancio. Ora però serve una vittoria per confermare i progressi.

Il Fulham di Marco Silva ha raggiunto il pareggio per 1-1 a Brighton grazie a un gol al 97’ di Muniz e vuole provare a interrompere la serie di tre sconfitte casalinghe di fila che si porta dietro dallo scorso campionato. Sul mercato i Cottagers puntano al colpo Kevin dallo Shakhtar, ma per ora il gruppo resta quasi invariato a quello della passata stagione. L’unico acquisto è stato il portiere Lecomte, da segnalare l’ottima prova del giovane Josh King, appena 18 anni.

I precedenti parlano chiaro: Fulham vincente solo una volta nelle ultime 19 sfide di Premier con lo United. Anche stavolta, però, il match si preannuncia combattuto fino all’ultimo minuto, come negli ultimi incroci decisi sempre nel finale.

Il pronostico

I precedenti e l’esordio positivo del Manchester United in campionato nonostante la sconfitta con l’Arsenal, fanno pensare a una possibile affermazione esterna: l’attacco rivoluzionato con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko è pronto a colpire la non impermeabile difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Fulham-Manchester United

FULHAM (4-3-3): Bernd Leno, Kenny Tete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Calvin Bassey, Sander Berge, Sasa Lukic, Harry Wilson, Josh King, Alex Iwobi, Raúl Jiménez.

MANCHESTER UNITED (3-4-3): André Onana, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2