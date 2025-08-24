Pronostico Crystal Palace-Nottingham Forest: non sarà facile senza Eze

Crystal Palace-Nottingham Forest è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sfida caldissima a Selhurst Park tra Crystal Palace e Nottingham Forest. La tensione nasce dal caso UEFA che ha visto il Crystal Palace retrocesso in Conference League a vantaggio dei rivali, scelta che ha alimentato l’astio tra le tifoserie. Gli Eagles arrivano all’appuntamento imbattuti da 11 gare, ma reduci da cinque pareggi nelle ultime sette e con una tradizione pessima: mai vincenti in 10 precedenti di Premier contro il Forest e 12 sconfitte nelle ultime 16 prime casalinghe di campionato. A complicare il quadro, l’addio ormai imminente di Eze, destinato all’Arsenal. Il Forest, invece, ha cominciato alla grande con il 3-1 al Brentford e vuole confermare il rendimento esterno straordinario della scorsa stagione (10 successi e 33 punti in trasferta, meglio solo Liverpool e Arsenal). Sulla carta, il Forest sembra favorito, ma l’atmosfera rovente e la voglia di riscatto del Palace promettono una gara combattuta. Le ultime notizie sulle formazioni

L’esclusione di Eze dalla squadra del Crystal Palace impegnata in Conference League giovedì ha praticamente confermato la sua partenza dal club, ma Marc Guehi – seguito con interesse dal Liverpool – è partito ancora una volta titolare nella difesa a tre. Jefferson Lerma è stato schierato al posto di Chris Richards al centro della difesa, mentre Borna Sosa è stato preferito a Tyrick Mitchell come unico altro cambio di formazione per gli Eagles. Sul fronte infortuni, Daichi Kamada è vicino al rientro, ma Eddie Nketiah, Chadi Riad, Cheick Doucouré e Matheus Franca restano indisponibili.

Dopo la doppietta alla prima giornata, l’attaccante del Forest Chris Wood spera di confermarsi anche contro un avversario a cui ha segnato in due delle ultime tre sfide disputate. Tre nuovi acquisti potrebbero far parte della rosa ospite in questa partita James McAtee, Omari Hutchinson e Arnaud Kalimuendo. Nicolás Domínguez è l’unico indisponibile del Forest al momento, costretto a uno stop di quattro mesi per una grave lesione al ginocchio.