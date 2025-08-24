I pronostici di domenica 24 agosto: Serie A, Liga, Bundesliga e Premier League

I pronostici di domenica 24 agosto, tra i posticipi anche la sfida tra Juventus e Parma: Tudor a caccia di certezze contro gli emiliani del debuttante Cuesta.

La Juventus di Igor Tudor, impegnata in uno dei due posticipi domenicali della prima giornata di Serie A, inizia il suo percorso dall’Allianz Stadium: ospite il Parma, squadra che i bianconeri nella passata stagione non riuscirono a battere né all’andata né al ritorno. Tra un mercato che ancora stenta a decollare e un precampionato in cui non tutto è girato per il verso giusto – nelle tre amichevoli disputate la Signora ha sempre subito gol – il tecnico croato ha bisogno di una prestazione convincente ma soprattutto di una vittoria che contribuisca a spazzare via i dubbi: molto probabilmente arriverà contro gli emiliani, usciti un po’ rivoluzionati dal mercato e guidati da un tecnico giovane ed esordiente come lo spagnolo Carlos Cuesta.

Nell’altro posticipo l’Atalanta ha buone possibilità di conquistare i primi tre punti con il Pisa neopromosso: su Ivan Juric, erede di Gian Piero Gasperini, aleggia parecchio scetticismo ma i toscani, che tornano in massima serie dopo un’assenza di 34 anni, al momento sono un cantiere aperto e difficilmente riusciranno a limitare i danni contro una formazione esperta e con tanta qualità come la Dea. Rimanendo in Serie A, intriga la sfida tra Como e Lazio, due squadre che giocano un calcio offensivo, in programma nel tardo pomeriggio: Cesc Fabregas, dopo un mercato faraonico, proverà a regalare un dispiacere a Maurizio Sarri, che fu suo allenatore ai tempi del Chelsea.

I pronostici sulle altre partite

Il Real Madrid ha debuttato con un successo di misura nella Liga 25-26. Stavolta i Blancos dovrebbero riuscire a segnare qualche gol in più in casa del Real Oviedo neopromosso. Si preannunciano movimentate anche le sfide tra Borussia Monchengladbach e Amburgo, tra Fulham e Manchester United e tra Lille e Monaco. In Liga il Villarreal pregusta i tre punti contro il Girona, partito malissimo, mentre in Turchia il Galatasaray, rinforzatosi pesantemente nel mercato in corso (è rimasto Osimhen) non sbaglierà in casa del Kayserispor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 1,5 in Juventus-Parma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

VILLARREAL (in Villarreal-Girona, Liga, ore 19:30)

(in Villarreal-Girona, ore 19:30) ATALANTA (in Atalanta-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Atalanta-Pisa, ore 20:45) BRAGA (in Braga-AVS, Liga Portugal, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Monchengladbach-Amburgo , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Kayserispor-Galatasaray , Super Lig, ore 20:30

, Super Lig, ore 20:30 Real Oviedo-Real Madrid, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Manchester United , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Como-Lazio , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Lille-Monaco, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 13,52 GOLDBETGOLDBET; 13,10 SNAI; 13,52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Osasuna-Valencia, Liga, ore 17:00