Pronostico Sassuolo-Napoli, debuttano i campioni: i precedenti parlano chiaro

Sassuolo-Napoli è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tra le quattro squadre che alzano il sipario sulla Serie A 2025-26 c’è anche il Napoli campione d’Italia, di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo neopromosso. Secondo i principali bookmaker, i partenopei hanno tutte le carte in regola per fare il bis dopo aver vinto il secondo scudetto nel giro di due anni lo scorso maggio. Del resto, il club azzurro è stato quello che finora si è rinforzato di più sul mercato (De Bruyne, Milinkovic-Savic, Beukema, Lang, Gutierrez, Lucca e Marianucci) allungando una rosa già competitiva ma che da quest’anno sarà impegnata su più fronti.

Antonio Conte, principale artefice del quarto tricolore della storia del Napoli, sa bene che confermarsi è molto complicato ed è per questo che ha chiesto uno sforzo ulteriore al presidente De Laurentiis. Napoli che negli ultimi giorni dovrà però tornare sul mercato per ovviare al grave infortunio occorso a Romelu Lukaku durante l’amichevole con l’Olympiacos: il centravanti belga ne avrà probabilmente per qualche mese.

Il precampionato degli azzurri, nel frattempo, è terminato in crescendo: dopo le sconfitte con Arezzo e Brest, i campani sono saliti man mano di livello, battendo Girona, Sorrento ed Olympiacos. Unico neo una fase difensiva che non è apparsa ancora all’altezza, con un solo clean sheet in sette partite. Il Sassuolo invece rimette piede in A dopo un solo anno di B: gli emiliani, guidati da Fabio Grosso, hanno dominato il campionato cadetto e nello scorso fine settimana hanno regolato 1-0 il Catanzaro con un gol di Doig nei trentaduesimi di Coppa Italia. I neroverdi, capitanati ancora dalla bandiera Berardi, stavolta non dovrebbero avere problemi a conquistare la salvezza: la rosa, un mix di gioventù ed esperienza, ha la qualità necessaria per raggiungere l’obiettivo.

Sassuolo-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Grosso nel 4-3-3 sembra orientato a schierare il tridente “pesante” formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté, quest’ultimo ancora attenzionato da diverse squadre. A centrocampo però dovrà ancora fare a meno di Thorstvedt: al suo posto giocherà Koné. Sempre in mezzo Ghion è favorito nel ballottaggio con Lipani.

Dall’altro lato, Conte adotterà il 4-1-4-1, con Lobotka davanti alla difesa e McTominay spostato a sinistra nei 4 centrocampisti. Lucca titolare vista l’indisponibilità di Lukaku. Beukema e Juan Jesus si contendono un posto in difesa.

Come vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Napoli, in programma sabato alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dopo diversi esperimenti nelle prime amichevoli, Conte è corso ai ripari scegliendo un modulo più difensivo e infoltendo il centrocampo. Il Sassuolo resta un avversario insidioso ma i precedenti ci fanno propendere per gli azzurri: il Napoli, infatti, ha vinto tutte le ultime cinque con i neroverdi, rimanendo imbattuto in 20 delle 22 sfide disputate con gli emiliani in Serie A. Da valutare il segno “under 2,5”: nonostante qualche defaillance nelle amichevoli, parliamo sempre della miglior difesa della scorsa stagione, decisiva per la vittoria del titolo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1