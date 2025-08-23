Pronostico Roma-Bologna: è sempre successo negli ultimi tre precedenti

Roma-Bologna è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gian Piero Gasperini è pronto all’esordio ufficiale sulla panchina della Roma. Una situazione completamente nuova per l’ex allenatore dell’Atalanta, che al termine dello scorso campionato ha deciso di abbandonare la comfort zone di Bergamo dopo dieci anni ed innumerevoli soddisfazioni (compresa la storica vittoria dell’Europa League 2023-24) per calarsi in una realtà più passionale ma allo stesso tempo esigente e potenzialmente esplosiva come quella giallorossa, dove dovrà convivere con pressioni maggiori rispetto all’ambiente nerazzurro.

L’obiettivo principale, manco a dirlo, è riportare la Roma in Champions League, competizione che la Lupa non gioca ormai da 7 anni, troppi per un club che ha bisogno degli introiti della coppa dalle grandi orecchie per continuare a crescere. Nelle amichevoli precampionato, nel frattempo, si sono viste cose positive ed altre meno – bene in attacco, male in difesa – normale quando si avvia un nuovo ciclo: 5 vittorie in 7 partite per una Roma che ha perso solo contro l’Aston Villa (4-0) e pareggiato 2-2 con i sauditi del Neom.

Gasperini non sembra molto soddisfatto del mercato ed attende qualche altro colpo – soprattutto un esterno d’attacco – entro la prossima settimana ma prima vuole risposte nell’esordio con il Bologna all’Olimpico. Subito un match tosto per i capitolini, che dovranno vedersela con i detentori della Coppa Italia. Nonostante le cessioni eccellenti – Ndoye è stato ceduto al Nottingham Forest e Beukema al Napoli – gli uomini di Vincenzo Italiano sembrano avere tutto per conquistare un’altra qualificazione europea e provare di nuovo ad infastidire le big. I felsinei hanno puntato sull’esperienza: a guidare il reparto avanzato sarà il 35enne Immobile, reduce dall’esperienza in Turchia con il Besiktas.

Roma-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del convalescente Pellegrini, che però è sul mercato. A destra è ballottaggio tra Rensch ed il nuovo acquisto Wesley, davanti invece Ferguson dovrebbe vincere il ballottaggio con Dovbyk: l’irlandese nelle amichevoli è apparso ispirato e sembra essersi integrato meglio negli schemi dell’allenatore rispetto all’ucraino. Dubbi sulla titolarità di Dybala, che si contende una maglia con un altro volto nuovo, El Aynaoui. Squalificato Celik: in difesa tocca a Ghilardi.

Nell’attacco del Bologna sarà Immobile il terminale offensivo: l’ex Lazio è favorito su Castro. A centrocampo il ballottaggio è tra Pobega e Ferguson: tutto dipenderà dalle condizioni dello scozzese, rientrato da poco insieme a Bernardeschi. Italiano ha dubbi anche per quanto riguarda la corsia mancina: in lizza sia Cambiaghi che Dominguez.

Il pronostico

Sia Gasperini che Italiano hanno ancora tanto lavoro da fare, soprattutto nella propria metà campo: perché se la Roma ha subito due gol dai non irresistibili sauditi del Neom nell’ultima amichevole, i felsinei ne hanno incassati ben quattro dall’Ofi Creta (2-4). Non sarebbe una sorpresa, dunque, se entrambe le squadre riuscissero a trovare la via del gol in una sfida che negli ultimi tre precedenti ha sempre visto più di due segnature.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1