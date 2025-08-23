Pronostico Milan-Cremonese: solo sconfitte all’esordio in campionato

Milan-Cremonese è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Massimiliano Allegri a caccia di conferme insieme al suo Milan, che è tornato a guidare dopo oltre 10 anni e le due esperienze (pluritolate) al timone della Juventus. Questa volta in panchina ci sarà anche il tecnico livornese, squalificato domenica scorsa contro il Bari in Coppa Italia. I rossoneri sono partiti con il piede giusto: 2-0 contro i pugliesi, sistemati a San Siro dai gol di Leao e Pulisic.

Subito un clean sheet, dunque, per una squadra che rispetto allo scorso anno dovrà ritrovare solidità difensiva ed è anche per questo che la società ha scelto di affidarsi ad un allenatore esperto e pragmatico come Allegri, chiamato ad invertire la tendenza dopo una stagione deludente, conclusa all’ottavo posto e fuori dalle coppe europee. Non giocarle, tuttavia, potrebbe essere un vantaggio non indifferente rispetto alle dirette concorrenti: ecco perché è fondamentale partire bene, considerando pure il calendario abbordabile nelle prime quattro giornate. A San Siro in questo weekend è di scena la Cremonese neopromossa, che ha ritrovato la Serie A dopo due anni di purgatorio. Per evitare di retrocedere subito come avvenne nel 2023, i grigiorossi hanno arruolato un tecnico esperto di salvezze come Davide Nicola. Anche il mercato è stato ambizioso: tanti gli elementi di categoria approdato a Cremona in questa finestra, da Baschirotto a Sanabria, passando per i vari Bondo, Zerbin, Terracciano e Pezzella. Nicola si aspetta qualcosa in più rispetto al match di Coppa Italia con il Palermo, che una settimana fa ha prevalso dopo i calci di rigore (era finita 0-0).

Milan-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri molto probabilmente manterrà lo stesso assetto visto domenica scorsa: difesa a tre, formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic, centrocampo a cinque con Saelemaekers ed Estupinan sulla corsie esterne e due attaccanti. Al posto dell’infortunato Leao giocherà il centravanti messicano Gimenez accanto a Pulisic. Ancora panchina per Jashari e Modric, che dovrebbero entrare a gara in corso.

Nicola sceglie uno scolastico 4-4-2 per disorientare i rossoneri: in attacco, con De Luca, è pronto al debutto il paraguaiano Sanabria, ex Torino. In mezzo a fare legna ci penserà Bondo, arrivato proprio dal Milan: oltre a lui, l’altro ex del match è Terracciano, che si occuperà dell’out destro di difesa.

Come vedere Milan-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Cremonese, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ci aspettiamo una prestazione molto simile a quella contro il Bari da parte del Milan, che cercherà di sfruttare le difficoltà di una Cremonese ancora in costruzione (e che ha sempre perso le gare d’esordio in A, 8 su 8). I rossoneri, al contrario, sembrano aver già trovato un’identità ed anche senza l’infortunato Leao dovrebbero riuscire a centrare il primo successo tenendo pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Milan-Cremonese

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Sanabria, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0