I pronostici di sabato 23 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di sabato 23 agosto, il massimo campionato italiano riparte con ben quattro anticipi: Milan e Napoli contro due neopromosse.

È il gran giorno della Serie A: il massimo campionato italiano riparte ufficialmente con quattro anticipi. Uno di questi vede protagonisti i campioni d’Italia del Napoli, impegnati contro il Sassuolo neopromosso. Il club azzurro è stato quello che finora si è rinforzato di più (De Bruyne, Milinkovic-Savic, Beukema, Lang, Gutierrez, Lucca e Marianucci) allungando una rosa già competitiva ma che da quest’anno sarà impegnata su più fronti.

Dopo diversi esperimenti nelle prime amichevoli, Conte è corso ai ripari scegliendo un modulo più difensivo e infoltendo il centrocampo. Il Sassuolo resta un avversario insidioso ma i precedenti ci fanno propendere per i partenopei: il Napoli, infatti, ha vinto tutte le ultime 5 con i neroverdi, rimanendo imbattuto in 20 delle 22 sfide disputate con gli emiliani in Serie A. Vittoria alla portata anche per il Milan di Massimiliano Allegri, che ha già debuttato con un netto successo in Coppa Italia contro il Bari: pur dovendo fare a meno dell’infortunato Leao, i rossoneri hanno buone possibilità di battere la neopromossa Cremonese, ancora in costruzione. Potrebbe essere più spettacolare, invece, Roma-Bologna. Esordio complicato per Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa: gli uomini di Vincenzo Italiano avranno pure perso qualche pedina nel mercato ma rimangono un avversario insidioso.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League occhi puntati sulla sfida tra Manchester City e Tottenham: dopo aver strapazzato i Wolves a domicilio, i Cityzens di Pep Guardiola avranno verosimilmente la meglio anche sugli Spurs, in una gara che si profila movimentata. In Bundesliga e Liga sono attesi i successi di Eintracht Francoforte e Barcellona, ma anche Arsenal e Atletico Madrid sono nettamente favoriti rispettivamente su Leeds ed Elche. Almeno una rete per parte, infine, in Brentford-Aston Villa e Bayer Leverkusen-Hoffenheim.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 1,5 in Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 13:30

Vincenti

EINTRACHT FRANCOFORTE (in Eintracht Francoforte-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30)

(in Eintracht Francoforte-Werder Brema, ore 15:30) MILAN (in Milan-Cremonese, Serie A, ore 20:45)

(in Milan-Cremonese, ore 20:45) BARCELLONA (in Levante-Barcellona, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arsenal-Leeds , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 PSV Eindhoven-Groningen , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Atletico Madrid-Elche, Liga, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayer Leverkusen-Hoffenheim , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Brentford-Aston Villa , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Roma-Bologna, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Maiorca-Celta Vigo, Liga, ore 17:00