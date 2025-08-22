Pronostico Arsenal-Leeds: partenza sprint per i Gunners

Arsenal-Leeds è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Arsenal debutta in casa contro il Leeds con un dato impressionante: i Gunners non perdono all’Emirates contro una neopromossa dal 2010 e sono imbattuti da 42 gare interne (37 vittorie, 5 pareggi).

Arteta ha un record perfetto contro i Whites all’Emirates (5 su 5) e arriva dal successo all’Old Trafford firmato Calafiori. L’unico neo è l’esordio in ombra di Gyökeres, che però potrebbe sbloccarsi contro avversari sulla carta più abbordabili. Sarà titolare per la prima volta all’Emirates, anche perché Kai Havertz si è fermato per un infortunio al ginocchio. Nørgaard dovrà aspettare per il debutto casalingo a causa di un piccolo problema, mentre Gabriel Jesus resta indisponibile.

Il Leeds di Farke, reduce dal successo sull’Everton grazie al rigore di Nmecha, sogna la seconda vittoria di fila per la prima volta dal 2002. All’Emirates potrebbe debuttare Calvert-Lewin, mentre Ampadu resterà out. Torna a disposizione Jaka Bijol, reduce da una squalifica rimediata in Serie A con l’Udinese.

I precedenti e i numeri parlano chiaro: Arsenal favorito.

Il pronostico

L’Arsenal è favorito per la vittoria in una partita in cui dovrebbe segnare almeno due gol.

Le probabili formazioni di Arsenal-Leeds

ARSENAL (4-3-3): David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres.

LEEDS (4-3-3): Lucas Perri, Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Ilia Gruev, Daniel James, Ao Tanaka, Wilfried Gnonto, Joël Piroe.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0