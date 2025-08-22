Pronostici Serie B prima giornata: Inzaghi a caccia del primo successo

Serie B, riparte il campionato cadetto con diverse sfide interessanti: il Palermo di Inzaghi, grande favorito, cercherà di partire con il piede giusto.

Nel weekend in cui ripartono ufficialmente i principali campionati italiani è protagonista anche la Serie B. Il primo turno, come al solito, viene spalmato su quattro giorni. Si comincia oggi, venerdì 22 agosto, con l’anticipo tra Pescara e Cesena e si conclude con il posticipo del lunedì tra la Sampdoria e il Modena. In questo post andremo ad analizzare alcune partite in programma nel fine settimana.

Il Pescara è una delle neopromosse: tornato in cadetteria dopo quattro anni di assenza grazie alla vittoria nei playoff di Serie C, il Delfino si è affidato ad un tecnico che aveva fatto benissimo a Catanzaro, Vincenzo Vivarini, peraltro abruzzese doc, ma reduce dall’esperienza deludente a Frosinone (esonerato dopo pochi mesi lo scorso anno). Un allenatore che avrà bisogno di tempo per trasferire le sue idee e far decollare il progetto ma l’entusiasmo per la B ritrovata potrebbe essere un fattore nella sfida con il Cesena, che si preannuncia molto equilibrata. I romagnoli hanno confermato in panchina Michele Mignani con l’obiettivo di raggiungere quei playoff sfumati sul più bello nella passata stagione.

La grande favorita per il primo posto di questa Serie B è indubbiamente il Palermo: i rosanero sono una vera e propria corazzata e per non toppare ancora hanno assoldato un esperto di promozioni dalla cadetteria alla A come Pippo Inzaghi, fresco di impresa con il Pisa: sarà importante partite con il piede giusto ed i tre punti dovrebbero arrivare contro la Reggiana di Davide Dionigi in un “Barbera” che farà certamente sentire la sua voce. Diamo fiducia anche all’Empoli: retrocessi dalla A, i toscani ripartono con una squadra giovane, guidata da un tecnico che ha fatto benissimo con la Juve Stabia, Guido Pagliuca. Adattarsi alla nuova categoria non è mai semplice ed il neopromosso Padova cercherà di approfittarne: i gol non dovrebbero mancare in una gara in cui gli azzurri rimangono comunque favoriti.

Le previsioni sulle altre partite

Il Catanzaro, dopo due semifinali playoff consecutive, prova di alzare l’asticella con Alberto Aquilani al timone: i calabresi, imbattuti nelle 4 sfide disputate in B con il Sudtirol, dovrebbero debuttare nel campionato 2025-26 con un risultato positivo.

Una delle sfide più intriganti è il derby tra Spezia e Carrarese, due città vicinissime nonostante appartengano a due regioni diverse: lo scorso anno gli Aquilotti ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno segnando 8 reti complessive ed anche stavolta le emozioni non dovrebbero mancare.

Almeno un gol per parte nel derby tutto lombardo tra Monza e Mantova: i brianzoli, di ritorno in B dopo tre anni, dovranno fare attenzione ai virgiliani, che lo scorso anno sono riusciti a salvarsi senza grossi patemi. Equilibrio, infine, in Venezia-Bari: i pugliesi hanno limitato i danni in Coppa Italia contro il Milan domenica scorsa (sconfitta per 2-0 a San Siro) e cercheranno di rendere le cose difficili anche ai lagunari, altra squadra proveniente dalla A.

Serie B: possibili vincenti

Empoli (in Empoli-Padova, sabato 23 agosto ore 19:00)

Palermo (in Palermo-Reggiana, sabato 23 agosto ore 21:00)

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Sudtirol, domenica 24 agosto ore 21:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Empoli-Padova, sabato 23 agosto ore 19:00

Spezia-Carrarese, domenica 24 agosto ore 19:00

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Monza-Mantova, sabato 23 agosto ore 21:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Pescara-Cesena, venerdì 22 agosto ore 20:30

Venezia-Bari, domenica 24 agosto ore 19:00

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Venezia-Bari è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI