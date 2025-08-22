Non solo Eugenie Bouchard: un’altra tennista (bellissima) si è data al pickleball

Dominique Schaefer, ex tennista professionista, ha trovato nel pickleball la sua nuova passione: i tifosi sono già pazzi di questa splendida atleta.

Ha origini peruviane, ma “parla” una lingua internazionale: quella dello sport. Non ci sorprende affatto, dunque, che Dominique Schaefer, è di lei che stiamo parlando, sia conosciuta un po’ in tutto il mondo. Soprattutto da quando, due anni fa a questa parte, ha deciso di cambiare completamente rotta e di imprimere alla sua carriera una svolta del tutto inaspettata.

Ha lasciato il tennis professionistico per abbracciare il pickleball, una disciplina che sta gradatamente prendendo piede dappertutto ma, in particolar modo, negli Stati Uniti. La stessa cosa, in soldoni, che ha fatto la sua amica e collega Eugenie Bouchard, che prima di dire addio al suo sport del cuore si era già inserita nel nuovo circuito.

Quanto alla giovane atleta peruviana, nata a Lima nel 1999, c’è tanto da dire. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di 6 anni e, nel corso della sua carriera, ha rappresentato il Perù in numerosi tornei internazionali, tra cui la Fed Cup, accumulando un record di 7 vittorie e 5 sconfitte. Ha partecipato, altresì, ai principali tornei junior, raggiungendo il 23esimo posto della classifica Itf nel 2016. Nonostante il suo talento, però, diversamente da come sta succedendo nel pickleball, non ha conquistato titoli professionistici né in singolare né in doppio.

Dominique Schaefer: dal tennis al mondo del pickleball

La scelta di passare ad un altro sport è maturata nel corso del 2023. Introdotta al gioco dal padre, inizialmente per puro divertimento, ha rapidamente sviluppato una passione profonda per il pickleball, per poi diventare, in breve tempo, una delle giocatrici più promettenti del circuito professionistico, conquistando medaglie d’oro e bronzo in competizioni nazionali e internazionali.

Attualmente, Schaefer è classificata al 14esimo posto nel ranking mondiale di singolare, al 50º in doppio e al 51º in misto, segno che ha portato con sé, in questo nuovo mondo, la preziosa esperienza e la disciplina acquisita nel tennis.

Oltre ai suoi successi sportivi, Schaefer è conosciuta per la sua personalità solare e per la sua bellezza: il suo feed è chiaramente quello di un’atleta, pieno zeppo com’è di scatti che la ritraggono in campo o in palestra, ma non mancano le foto da femme fatale. Dominique è davvero bellissima e si presta spesso, a quanto pare, a shooting di moda, unendo così, in un solo profilo, l’attitudine allo sport e la voglia di essere sempre e comunque femminile e al top.