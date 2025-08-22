I pronostici di venerdì 22 agosto: Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 22 agosto, in questo weekend riparte pure il massimo campionato tedesco: subito una sfida intrigante per il Bayern Monaco.
La Bundesliga, insieme alla Serie A, è l’ultimo dei top campionati europei a riaprire i battenti. Come ogni anno spetta ai campioni aprire le danze e all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nell’anticipo del venerdì va in scena Bayern Monaco-Lipsia, secondo match ufficiale della stagione per gli uomini di Vincent Kompany.
I bavaresi, infatti, sabato hanno piegato 2-1 lo Stoccarda – detentore della coppa nazionale – nella sfida che assegnava la Supercoppa di Germania: oltre al solito implacabile Kane, autore del gol che ha sbloccato il risultato, uno dei protagonisti dell’incontro è stato il nuovo acquisto Luis Diaz, arrivato nel mercato estivo dal Liverpool per circa 70 milioni di euro. Negli ultimi 17 precedenti il Lipsia si è imposto due sole volte con il Bayern Monaco: l’andazzo non cambierà, in una gara che, come accade solitamente tra queste due squadre, dovrebbe regalare diversi gol. Ne prevediamo più di due complessivi ed almeno uno per parte: la difesa dei Roten Bullen, del resto, è stata bucata due volte da una formazione modesta appena una settimana fa.
In Premier League ad aprire la seconda giornata è il derby londinese tra West Ham e Chelsea. Entrambe non hanno brillato all’esordio ma i Blues, fermati una settimana fa dal Crystal Palace, possono approfittare del momento difficile degli Hammers, travolti 3-0 nello scorso weekend dal Sunderland neopromosso: la panchina di Graham Potter già vacilla.
I pronostici sulle altre partite
Anche nella Liga è in programma un anticipo interessante: il Betis, che nella prima giornata non è andato oltre un deludente pareggio con l’Elche neopromosso, conta sul supporto del proprio pubblico per conquistare i primi tre punti. L’Alavés è avvisato. In Ligue 1, infine, occhi puntati sul PSG: stavolta i parigini non deluderanno dal punto di vista offensivo contro il modesto Angers.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- KFUM OSLO (in KFUM Oslo-HamKam, Eliteserien, ore 19:00)
- RAPID BUCAREST (in Metaloglobus-Rapid Bucarest, Superliga Romania, ore 20:30)
- BETIS (in Betis-Alavés, Liga, ore 21:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- De Graafschap-MVV, Eerste Divisie, ore 20:00
- PSG-Amiens, Ligue 1, ore 20:45
- Castellon-Real Valladolid, Liga 2, ore 21:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Tampere-MP, Ykkonen, ore 18:00
- Aalborg-Hvidovre, Betinia Liga, ore 19:00
- West Ham-Chelsea, Premier League, ore 21:00
Il “clamoroso”
• X in Eibar-Granada, Liga 2, ore 19:30