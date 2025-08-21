Sorteggio US Open 2025, gli avversari degli italiani

US Open 2025, ci siamo quasi: ecco chi saranno gli avversari dei tennisti italiani a Flushing Meadows e le sfide che li attendono a New York.

In palio non ci sarà solo ed esclusivamente il prestigio derivante dalla vittoria di un titolo del Grande Slam. A Flushing Meadows, quest’anno, la sfida avrà tutto un altro sapore, considerando che i due cavalli di razza del circuito si contenderanno, nella magica cornice di New York, nientepopodimeno che il trono del ranking Atp.

Con la vittoria a Cincinnati Carlos Alcaraz ha superato, benché solo virtualmente, Jannik Sinner di 60 punti. Il che sta a significare che l’impero del campione altoatesino dipenderà, per l’appunto, dalla sua performance in quel di New York. Riuscirà ad uscirne nuovamente vittorioso e a rimanere al comando, oppure passerà il testimone al suo rivale iberico? Impossibile stabilirlo, la gara è più aperta che mai. Certo è, tuttavia, che sarà questa sfida, sullo sfondo, a rendere ancor più entusiasmante l’edizione 2025 dello Slam a stelle e strisce.

Non resta che capire, a questo punto, come si evolverà il cammino dei due giganti dell’Atp ai piedi della Statua della libertà, cosa di cui avremo maggiore contezza nel momento in cui andrà in scena l’attesissimo sorteggio degli US Open 2025. Manca pochissimo dunque, perché la cerimonia è in programma proprio per oggi, giovedì 21 agosto, alle 18 (ora italiana).

Chi sfideranno gli italiani al primo turno degli US Open 2025

Non saranno Alcaraz e Sinner, ad ogni modo, i soli protagonisti di questa edizione del Major newyorkese. La concorrenza, al contrario, sarà agguerritissima. Puntano allo scettro anche Alexander Zverev, che ha voglia di “vendetta” dopo aver buttato al vento la possibilità di sfruttare l’assenza di Sinner in ottica classifica.

Ma anche Taylor Fritz, che lo scorso anno duellò in finale contro Jannik e che sogna, pertanto, una seconda chance. Arrivò “solo” in semifinale, invece, Ben Shelton, che quest’anno arriva a New York, tuttavia, con una certezza in più, vale a dire quella di aver vinto il suo primo Masters 1000 e di essere entrato a far parte, alla luce di ciò, dei grandi del circuito.

Da non sottovalutare, poi, Jack Draper, già da qualche mese on fire, e, men che meno, Novak Djokovic, che avrà di certo una voglia matta di dimostrare a tutti, inclusi Sinner e Alcaraz, di poter fare ancora grandi cose a Flushing Meadows.